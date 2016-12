Viitorul Constanţa, la primul antrenament pentru Liga a II-a

Sub comanda cuplului de antrenori care a reuşit promovarea, Cătălin Anghel (principal) şi Norbert Niţă (secund), ajutaţi de un nou antrenor cu portarii, Constantin Gârjoabă (n.r - l-a înlocuit în funcţie pe Sorin Colceag), Viitorul Constanţa şi-a reluat, ieri, antrenamentele în vederea pregătirii sezonului 2010-2011 al Ligii a II-a la fotbal. La şedinţa de pregătire programată pe terenul “Petromidia“ din Năvodari au fost prezenţi 22 de jucători. Nu au putut participa cinci jucători: Iancu şi Şerban (convocaţi la lotul naţional Under 16), Ungureanu, Durbac şi Chirilă, toţi trei accidentaţi. La capitolul noutăţi îi putem aminti pe Vasilică Cristocea (30 ani), portarii Radu Chiriţă (18 ani, venit de la CSM Rm. Vîlcea) şi George Şerban (16 ani, de la Petrolul 1995 Ploieşti, aflat la lotul naţional U16). În plus, dacă îşi vor rezolva problemele contractuale cu FC Farul, Cristian Pantelie, Vasile Păcuraru şi Ionuţ Larie au şanse mari să îmbrace tricoul Viitorului. În schimb, din lotul cu care s-a reuşit promovarea s-a renunţat la Ionuţ Florea, Iulian Răvoiu şi Bogdan Boritz. „Am început o perioadă de pregătire care este foarte importantă şi avem gânduri măreţe. Nu ne este frică de Liga a II-a şi fiecare meci îl vom juca la victorie. Aducerea lui Cristocea este un lucru benefic pentru echipă. Avem nevoie de experienţa lui, dar mai suntem în discuţii şi cu alţi jucători“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel.

JUCĂTOR DE LIGA CAMPIONILOR. Deşi a evoluat în cariera sa şi în Liga Campionilor, Cristocea nu se consideră decât un simplu component al lotului la noua echipă „Am venit cu gânduri mari la Viitorul. A contat mult şi faptul că am rămas acasă, lângă soţie şi fetiţa mea, Maria Carla. Am dorit să fac parte din proiectul acestei formaţii. Mă consider doar un jucător care doreşte să pună umărul la realizarea obiectivelor echipei Viitorul. Voi semna cel târziu mâine (n.r - azi). Nu este nicio problemă în acest sens“, a afirmat Cristocea. Deja un expert al promovărilor, Ionel Posteucă speră să mai reuşească acest lucru încă o dată. „După ce am promovat cu Electrica Constanţa, FC Snagov şi Viitorul, sper să mai promovez încă o dată, de această dată în Liga 1. Promovarea în Liga a II-a cu Viitorul a fost cea mai frumoasă, pentru că lotul a fost unul foarte tânăr. Privim cu multă încredere acest sezon şi obiectivul va fi să câştigăm fiecare partidă“, a spus căpitanul Ionel Posteucă. Astăzi este programată vizita medicală, iar în perioada 12-23 iulie se va pleca în primul cantonament montan, la Târlungeni (Braşov), când se doreşte şi disputarea a trei jocuri amicale. Ultimul cantonament va avea loc tot la munte, cel mai probabil la Braşov, în perioada 26 iulie - 7 august, dorindu-se de această dată perfectarea a patru partide de verificare. Iată şi lotul prezent la reunirea de ieri: Popa şi Chiriţă - portari; Călin, Militaru, I. Posteucă, Rusu, L. Bubuleandră, Nazîru şi I. Lupu - fundaşi; Cârstocea, Benzar, Dimcea, Ştefănescu, Banoti, Cristocea şi Evdochim - mijlocaşi; R. Lupu, Pavăl, Hertu, Şt. Sandu, Aurelian Chiţu şi Sin - atacanţi.