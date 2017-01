Viitorul Constanţa sărbătorit promovarea în Liga a II-a

SĂRBĂTOARE PE TEREN. La doar un an de la înfiinţare, Viitorul Constanţa a bifat prima performanţă, promovând în liga secundă. Formaţia de seniori a Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi” a câştigat lupta din Seria a II-a a Ligii a III-a la fotbal, scăpând de emoţii cu o etapă înaintea finalului de sezon. Sâmbătă, elevii lui Cătălin Anghel au disputat ultimul meci din acest sezon în faţa propriilor suporteri, care au umplut până la refuz cochetul stadion din Ovidiu. Printre cei prezenţi s-au numărat şi doi dintre cei mai mari jucători din toate timpurile, Gică Hagi, patronul Viitorului, şi Gică Popescu, dar şi mai mulţi oameni din lumea fotbalului, printre care Petre Buduru, directorul executiv de la Dinamo Bucureşti, şi Constantin Gache, antrenorul echipei Delta Tulcea. Sub amprenta emoţiilor, gazdele nu au făcut un joc prea bun în compania celor de la CS Tunari, reuşind să învingă la limită, scor 1-0, prin golul reuşit de Banoti, în min. 76, dintr-o lovitură de pedeapsă acordată pentru un fault asupra lui Ionuţ Călin. Au evoluat pentru Viitorul: C. Popa - I. Călin, I. Posteucă, M. Rusu, I. Lupu - Dimcea (55 Şt. Sandu), I. Florea, Cârstocea (46 Benzar) - Pavăl (46 R. Lupu), Banoti, Chiţu (73 Sin). Ultimul fluier a dat frâu bucuriei, jucătorii făcând o horă la mijlocul terenului, în timp ce scandau “Campionii! Campionii!” şi “Ole, ole! Viitorul joacă în B!” A venit apoi rândul lui Cătălin Anghel, aruncat în sus de elevii săi, în uralele celor prezenţi. Federaţia Română de Fotbal a pus umărul la sărbătoare, observatorul Adrian Mihalcea înmânându-i căpitanului Ionel Posteucă trofeul câştigătoarei Seriei a II-a, în acordurile celebrei melodii “We are the champions”. Festivitatea de premiere a fost completată de conducerea Academiei de Fotbal, preşedintele Paul Peniu oferind fiecărui component al lotului şi al staff-ului tehnic câte un tricou, imprimat simbolic cu nr. 1.

FELICITAŢI DE “REGE”. La finalul partidei, Hagi i-a felicitat pe jucători şi antrenori chiar în vestiar. „Au fost emoţii, pentru că este prima oară când trăiesc din tribună o performanţă din noua postură. Este doar o promovare de la C la B, dar pentru jucători contează foarte mult. Lucrurile au mers foarte bine, am înscris multe goluri şi suntem echipa cu cele mai puţine goluri primite în această serie, chiar dacă am avut un lot extrem de tânăr. Viitorul şi timpul sunt de partea noastră. Jucătorii trebuie să muncească, iar noi să-i susţinem. Obiectivul nostru este clar: creşterea de jucători şi lansarea lor către fotbalul la nivel înalt. Ne-am dorit să promovăm în liga secundă, pentru că este expunerea mai mare, iar jucătorii au şansa să întâlnească adversari mai tari. Nu ne gândim la prima ligă. Este prea mult pentru noi. Însă, dacă jucătorii vor avea valoarea să se bată pentru primele locuri, doar nu o să le spunem să se oprească”, a declarat Gică Hagi. „Am avut o şansă unică, pentru că am reuşit să promovăm dintr-o serie în care s-au luptat la promovare trei-patru echipe. Jucătorii merită felicitaţi, pentru că au dat dovadă de concentrare şi au format un grup unit”, a spus antrenorul Cătălin Anghel.