Viitorul Constanţa, trei puncte fără joc

FC Viitorul Constanţa a câştigat vineri, la “masa verde”, scor 3-0, meciul din etapa a 21-a a Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal, pe care ar fi trebuit să-l dispute împotriva formaţiei FC Snagov. Din cauza problemelor financiare, formaţia ilfoveană nu s-a putut deplasa la meciul de la Ovidiu. Arbitrii delegaţi la această partidă, Bogdan Anghelinei - Sabin Stroe şi Liviu Burlacu, au aşteptat 15 minute peste ora oficială de start a jocului, iar apoi au consemnat neprezentarea echipei oaspete. Viitorul se menţine pe primul loc în clasament, cu 40 de puncte.

„Toţi jucătorii sunt la casele lor. Nu am fi jucat nici dacă meciul ar fi avut loc la Snagov. Există mari probleme financiare, sunt restanţe de mai multe luni de zile la jucători, nu sunt bani pentru baremurile de arbitraj. Probabil că săptămâna viitoare federaţia va anunţa desfiinţarea echipei. Nu au existat niciun fel de speranţe, nimeni nu a dorit să vină să ajute echipa“, a declarat Radu Cosma, unul dintre jucătorii Snagovului. De partea celalaltă, preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu, a declarat că Viitorul era pregătită pentru absolut orice. „Noi ne pregătisem foarte bine pentru meci, dar cum Snagovul nu s-a mai prezentat, am făcut un joc şcoală. Am fi dorit să jucăm“, a afirmat oficialul constănţean. În următoarea etapă, a 22-a, FC Viitorul Constanţa va întâlni, în deplasare, pe 21 aprilie, pe Callatis Mangalia.