Viitorul, cu gândul la campionat

Primul meci oficial al sezonului 2017-2018, disputat duminică seară, la Botoşani, a adus prima înfrângere pentru campioana en titre, FC Viitorul, care a cedat la limită, scor 0-1 (C. Lazăr 12), în duelul cu FC Voluntari, iar Supercupa României a ajuns în vitrina cu trofee a câştigătoarei Cupei României. Eliminarea lui Vînă, din minutul 32, a dat peste cap planurile tactice ale Viitorului, dar formaţia de la ţărmul mării a dominat jocul având un om în minus, însă fără a reuşi egalarea.

Managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, a felicitat echipa pregătită de Claudiu Niculescu pentru victorie şi a recunoscut că în ultimii 30 de metri jucătorii constănţeni nu au găsit soluţiile de gol. „Ştiu că e greu, mai ales când spun despre mine, că e greu să vorbesc la înfrângere, pentru că nu-mi place. Dar trebuie să recunoaştem: chiar dacă am dominat jocul din primul minut până în minutul nouăzeci, ne-am dorit, am vrut să marcăm, n-am fost aşa de inspiraţi în ultimii treizeci de metri. Felicit Voluntariul pentru victorie, pentru trofeu, bravo lor. Noi trebuie să creştem de la meci la meci, să urmăm programul care este foarte încărcat în următoarele treizeci de zile. Avem şapte meciuri. Trebuie să creştem din punct de vedere fizic, integrarea jucătorilor noi, suntem abia la început. Trebuie să ne pregătim pentru campionat, pentru turul preliminar. Trebuie să rulăm tot lotul, să dai o şansă fiecăruia. Toată lumea din România ştie că noi am făcut un sezon extraordinar, fantastic. Am fost o surpriză mare, dar am avut multe merite. Dar e istorie şi trebuie să vedem ce se va întâmpla mâine”, a declarat Gică Hagi.

