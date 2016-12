Viitorul înfruntă campioana, la Ovidiu

Ajunsă pe locul al treilea în clasamentul Ligii 1 la fotbal, formația FC Viitorul va întâlni duminică seară, de la ora 18.00 (în direct la Digi Sport, Dolce Sport și Look TV), pe terenul central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, campioana en titre, Astra Giurgiu. Se anunță o confruntare dificilă pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi, dar aceștia vor să continue seria pozitivă și să obțină cele trei puncte puse în joc.

Programul partidelor din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal - vineri, ora 18.00: CSM Poli Iaşi - ACS Poli Timişoara, ora 20.30: ASA Tg. Mureş - CFR Cluj; sâmbătă, ora 18.00: Gaz Metan Mediaş - FC Voluntari, ora 20.30: FC Botoșani - Dinamo București; duminică, ora 18.00: FC Viitorul - Astra Giurgiu, ora 20.30: FC Steaua București - CS U. Craiova; luni, ora 20.30: Concordia Chiajna - Pandurii Tg. Jiu.

Clasament: 1. FC Steaua 23p (golaveraj: 15-7), 2. CS U. Craiova 20p (14-9), 3. FC VIITORUL 17p (13-11), 4. Botoșani 16p (18-12), 5. Dinamo 16p (16-10), 6. Pandurii 15p (12-9), 7. Gaz Metan 13p (11-12), 8. Iași 12p (11-11), 9. CFR 11p (18-8), 10. Voluntari 11p (16-17), 11. Astra 11p (10-16), 12. Concordia 11p (5-12), 13. ASA 0p (8-19), 14. ACS Poli -9p (9-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

Meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.

FC VIITORUL II JOACĂ LA OLTENIȚA

Sâmbătă, în Liga a 3-a la fotbal este programată etapa a 5-a, în care liderul clasamentului, FC Viitorul II, își poate consolida poziția fruntașă în ierarhia Seriei a 2-a. Tânăra echipă constănțeană este favorită la cele trei puncte puse în joc la meciul din deplasare cu CSM Oltenița, formație pe Viitorul II a învins-o și în Cupa României, în luna august, reușind o victorie clară, scor 4-1, chiar la Oltenița. Partida va avea loc sâmbătă, de la ora 15.00, când va evolua și cealaltă reprezentantă a județului Constanța în eșalonul al treilea, Axiopolis Sport Cernavodă (locul 10 în clasament). Dunărenii au meci acasă cu Astra II Giurgiu, satelitul campioanei României, și speră să obțină a doua victorie din acest campionat.