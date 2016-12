Viitorul înseamnă internet cu o viteză incredibilă. Dispare WiFi?

Cea mai nouă tehnologie a internetului de mare viteză, cunoscută şi sub denumirea de LiFi, permite trimiterea datelor cu o viteză remarcabilă folosindu-se de lumină - spre deosebire de răspândita tehnologie WiFi care funcţionează cu ajutorul undelor radio, scrie zf.ro. Start-up-ul estonian Velminni, care tocmai a „mutat” noua tehnologie din laborator în lumea reală pentru prima dată, a început recent testele urmând să pregătească cât mai curând comercializarea produsului, potrivit futurism.com. Probele efectuate până acum de companie în birourile şi centrele sale industriale din capitala estoniană, Tallinn, scot în evidenţă nişte rezultate uluitoare. „În acest moment ne folosim de câteva proiecte pilot în interiorul câtorva industrii unde ne este la îndemână să utilizăm tehnologia VLC (visible light communication-n.red. comunicare vizivilă cu ajutorul luminii)”, a precizat Deepak Solanki, CEO al Velmenni. „Am dezvoltat, astfel, o soluţie inteligentă pentru un mediu industrial în care comunicarea datelor să se facă prin intermediul luminii. În colaborare cu un client particular, am mai realizat un alt proiect, aflat încă în faza de testare, prin care să începem implementarea reţelelor LiFi în spaţiul lui de birouri”.

Tehnologia LiFi pare să trimită informaţii cu o viteză de 1GB pe secundă, adică de aproximativ 100 de ori mai repede decât tehnologia WiFi folosită în prezent. Mai mult, potrivit testelor de laborator, conexiunile de tip LiFi ar putea transmite până la 224 gigabiţi pe secundă, însă, fiind încă vorba despre primele probe, rezultatele obţinute până acum au fost în mod previzibil mai mici. Această modalitate de transmitere a datelor a fost descoperită pentru prima dată în urmă cu 4 ani, atunci când Harold Haas, profesor la University of Edinburgh, a arătat că licăririle unui LED ar putea transmite mult mai multă informaţie decât turnurile celulare. Pus în practică, un astfel de sistem ar putea fi utilizat pentru orice tip de aparat.

Deşi sună promiţător, tehnologia LiFi ar putea să fie greu de utilizat în totalitate, reţelele WiFi existente fiind deja extrem de răspândite în întreaga lume. Astfel, una dintre cele mai accesibile variante pentru implementarea sistemelor LiFi ar fi mai degrabă adaptarea tehnologiilor actuale. În prezent, cercetătorii din spatele proiectului încearcă să dezvolte sisteme care să funcţioneze pe infrastructura LiFi, dar care să integreze sistemul de internet actual. Folosite simultan, cel puţin la început, serviciile vor putea fi astfel mai sigure şi mai rapide. Specialiştii cred că după succesul înregistrat de studiul pilot, tehnologia LiFi ar trebui să ajungă pe piaţă în următorii trei sau patru ani, oferindu-le astfel clienţilor conexiune de internet cu ajutorul becurilor din case. „Tot ce trebuie să facem este să introducem un microcip în fiecare dispozitiv de iluminare, urmând ca acestea să aibă dublă utilizare: atât iluminare, cât şi transmisie de date fără fir”, a explicat profesorul Harald Haas, inventatorul LiFi. „Cel mai probabil, în viitor nu vom mai avea doar 14 milioane de becuri, ci 14 milione de LiFi-uri, răspândite în întreaga lume pentru un viitor mai curat, mai verde şi mai strălucit.”