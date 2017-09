Viitorul, între campionat și Liga Campionilor

Pentru FC Viitorul, campioana en titre, înfrângerea din meciul cu Dinamo București, scor 0-1 (Costache 82), reprezintă al doilea eșec consecutiv în campionat, dar unul înregistrat în condiții speciale. Cum Viitorul va susține miercuri, 2 august, de la ora 20.00 (în direct la TVR 2), la Nicosia, returul cu APOEL, din turul al treilea preliminar al UEFA Champions League, managerul tehnic al formației constănțene a decis să menajeze mai mulți jucători de bază. Chiar și în aceste condiții, cu mulți jucători de rezervă, Viitorul a jucat ofensiv și a irosit foarte multe ocazii de gol, iar ratările s-au răzbunat în finalul partidei.

„Din păcate, eu cred că am pierdut din cauză că schimbările nu au adus nimic în plus. Din contră, au adus lucruri negative, care au afectat echipa. În plus, și pe o greșeală colectivă, la o fază fixă, am luat gol. Am fost peste Dinamo, dar am pierdut meciul și asta e. Am avut șase ocazii incredibile. Nu am ratat niciodată atât de mult, cât am ratat la meciul acesta. Se respectă tradiția, greu cu Dinamo acasă”, a declarat Gică Hagi la conferința de presă desfășurată după joc, tehnicianul Viitorului recunoscând că nu a judecat niciodată suporterul, iar aceștia se pot exprima liber în tribune. Însă trebuie să remarcăm negativ scandările triviale ale așa zișilor fani dinamoviști la adresa lui Gică Hagi și George Țucudean, care au fost taxate de suporterii constănțeni, într-un meci care a oferit un fotbal interesant, cu foarte multe situații de gol, între două reprezentante ale fotbalului românesc în Cupele Europene.

Antrenorul dinamovist Cosmin Contra a spus că și el se confruntă cu astfel de manifestări pe alte stadioane din țară și crede că nimeni nu merită un astfel de tratament, mai ales Gică Hagi, pentru care „trebuie ridicată o statuie pentru pentru tot ce a făcut și sper să fie un model pentru toate echipele de tradiție din România. De aceea a și câștigat campionatul”. Despre victoria pe terenul campioanei, „Guriță” a spus: „Trei puncte foarte importante câștigate, pe un teren unde nu vor câștiga multe echipe. Sunt foarte fericit”.

Acum, toți ochii se îndreaptă spre confruntarea de la Nicosia, care poate asigura Viitorului prezența în play-off-ul UEFA Champions League și ar garanta accederea în grupele UEFA Europa League. Viitorul s-a impus în manșa tur, la Ovidiu, cu 1-0 (Cristi Ganea 75), iar în vederea întâlnirii de miercuri lotul constănțean a plecat luni după amiază în Cipru.