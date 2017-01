Viitorul, invincibilă pe teren propriu

Întâlnirea de duminică, de la ora 12.00, de la Ovidiu, dintre Viitorul Constanţa şi Săgeata Năvodari, din etapa a 10-a a ligii secunde la fotbal, reprezintă şi un duel între două formaţii cu rezultate bune în partidele disputate pe teren propriu, respectiv în deplasare. În cele patru jocuri în care a evoluat la Ovidiu, Viitorul nu a suferit nicio înfrângere, obţinând două victorii, 3-1 cu FC Farul şi 2-1 cu CF Brăila, dar şi două rezultate de egalitate: 2-2 cu principala favorită la promovare, Ceahlăul Piatra Neamţ şi 1-1 cu Juventus Bucureşti. De partea cealaltă, Săgeata are un procentaj de invidiat în jocurile disputate în deplasare. În cele patru partide pe teren străin, Săgeata a cedat o singură dată, 0-2 la Snagov, impunându-se în celelalte trei confruntări: 1-0 cu Steaua II, 2-1 cu Gloria Buzău şi 2-1 cu CF Brăila. O partidă în care se vor întâlni una dintre formaţiile cu cea mai mică medie de vârstă a ligii secunde, Viitorul, şi o alta, Săgeata, cu mulţi jucători experimentaţi, care au evoluat în cariera lor la mai multe formaţii din primele două eşaloane ale fotbalului românesc. Aşadar, motive în plus pentru a asista la un meci extrem de echilibrat, deschis oricărui rezultat, şi în care diferenţa ar putea fi făcută de dorinţa de afirmare a tinerilor jucători ai Academiei sau de experienţa competiţională a celor de la Săgeata. „Un meci foarte dificil cu Săgeata, o echipă aflată în lupta pentru promovarea în prima ligă. Noi vom aborda meciul cu ambiţie şi o dorinţă în plus de victorie. Pornim cu şanse egale, mai ales că vom evolua pe teren propriu. Sperăm să fie un spectacol frumos, gustat de cei care vor veni la stadion. Ne dorim ca spectatorii să vină în număr cât mai mare şi printr-o victorie să-i determinăm să vină din ce în ce mai mulţi alături de noi. Am încredere în echipă şi în potenţialul jucătorilor pentru că sunt convins că putem mult mai mult decât am arătat până acum“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.