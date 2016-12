Viitorul, învinsă de două decizii eronate ale arbitrilor

FC Viitorul Constanţa a pierdut, scor 1-2 (I. Voicu 41-autogol) / M. Roman 52, Oros 60) meciul disputat sâmbătă seară, pe teren propriu, din etapa a 27-a a Ligii 1 la fotbal, împotriva echipei Rapid Bucureşti. Cu moralul refăcut după victoria de la Iaşi cu acelaşi scor, 2-1, constănţenii au irosit o mare şansă de a aborda cu mult mai multă încredere finalul sezonului. După o primă repriză în care a avut o posesie superioară, dar fără să fie concretizată prin ocazii la poarta lui Pecanha, Viitorul a intrat la cabine în avantaj, scor 1-0, după autogolul lui Ionuţ Voicu, din min. 41, când fundaşul dreapta al Rapidului a reluat mingea din plonjon, cu capul, de la 10 m, în stânga lui Pecanha. Din min. 25 Rapidul evolua şi cu un jucător mai puţin, după ce Alexandru Coman a văzut al doilea cartonaş galben şi implicit pe cel roşu. Din păcate, lipsa de experienţă şi-a spus din nou cuvântul, constănţenii revenind de la cabine mult prea siguri că meciul este deja jucat la 1-0 şi cu un jucător în plus pe teren. Fotbalul i-a mai taxat o dată, iar greşelile de arbitraj şi naivităţile din apărare au costat din nou tânăra echipă de pe litoral. Mai întâi, M. Roman a egalat situaţia pe tabelă în min. 52, după ce l-a învins pe Buzbuchi cu un şut la colţul scurt, de la 8 m. Reuşita a fost precedată însă de o poziţie de ofsaid la Voicu, autorul pasei către Roman, nesemnalizată de asistentul bucureştean Mircea Grigoriu. Peste opt minute, Rapid a luat conducerea: centralul Radu Petrescu a acordat eronat corner pentru Rapid, Roman a executat la colţul scurt, Cristocea a luftat ca un începător, iar Oros a împins mingea în poartă de la aproximativ trei metri. La 1-2, Viitorul a pierdut orice concepţie tactică, Bălaşa a văzut şi el cartonaşul roşu în min. 72, după o intrare imprudentă la N. Vasile, iar mingiile lungi aruncate peste apărarea giuleşteană au fost respinse cu uşurinţă de Oros, Abrudan sau Voicu. Constănţenii ar fi putut să restabilească o binemeritată egalitate în ultimele minute, însă N. Dică - în două rânduri şi Alibec nu l-au putut învinge pe Pecanha, în min. 87, pentru ca acelaşi Alibec să nu găsească spaţiul porţii de la doar opt metri în minutele de prelungire.

S-a încheiat 2-1 pentru Rapid, rezultat care l-a nemulţumit şi pe Gheorghe Hagi. „Ce să mai zic? Mergem înainte. Primul lor gol din ofsaid, al doilea nu a fost corner. Bravo Rapidului că a jucat fotbal, dar cred că meritam mai mult. Nu am făcut o repriză secundă bună, chiar dacă am avut două ocazii clare de a marca. De aceea este frumos fotbalul, deoarece nu ştii niciodată dinainte ce se va întâmpla. Din păcate sunt multe meciuri în care sunt greşeli şi nu avem ce să facem”, a declarat Hagi. „Au fost două reprize diferite. Prima foarte bună şi a doua în care am pierdut concentrarea, luciditatea, fiind apoi conduşi în superioritate numerică. Nu este uşor, greu de digerat, dar o vom lua de la capăt. Sper ca din acest meci să învăţăm că împotriva unei echipe cu experienţă trebuie să alergi de două ori mai mult, să nu te automulţumeşti”, consideră antrenorul principal al Viitorului, Cătălin Anghel.

Au evoluat - Viitorul: (antrenor Cătălin Anghel): Buzbuchi - Bălaşa, Larie, Bejan, Toşca (76 Mladen) - Benzar (46 Cristocea), Vaştag - Târnovan (67 Cl. Herea), N. Dică, Chiţu - Alibec; Rapid (antrenor Marian Rada): Pecanha - I. Voicu, Abrudan, Oros, N. Vasile - E. Dică, Grigore, Al. Coman - M. Roman (82 Al. Ioniţă II), Al. Ioniţă I (52 Ciolacu), Ov. Herea. Cartonaşe galbene: Larie, Toşca / Al. Coman (2), Ov. Herea, I. Voicu, E. Dică, Abrudan. Cartonaşe roşii: Bălaşa (min. 72) / Al. Coman (min. 25). Au arbitrat: Radu Petrescu (Bucureşti) - Marius Nicoară (Caraş Severin) şi Mircea Grigoriu (Bucureşti).