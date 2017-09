Viitorul joacă sâmbătă la Cluj-Napoca

După ce și-a aflat adversara din turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, pentru FC Viitorul urmează întâlnirea cu CFR Cluj, din deplasare, programată sâmbătă seară, de la ora 21.00 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV). Duelul din etapa a 2-a a Ligii 1 la fotbal va fi ultima verificare oficială pentru jucătorii antrenați de Gheorghe Hagi înaintea debutului în preliminariile UEFA Champions League, iar partida cu echipa antrenată de Dan Petrescu se anunță una dificilă. Cu toate acestea, fotbaliștii Viitorului vor să obțină un rezultat pozitiv la Cluj-Napoca.

„Nu am mai câștigat de două meciuri în Gruia. O să avem un meci greu acolo, mai ales că CFR-ul s-a întărit în această pauză competițională. Sperăm că vom merge acolo și vom lua toate cele trei puncte. Eu consider că CFR va fi o candidată la titlu. O să fie o lună de foc pentru noi”, a spus Robert Hodorogea, completat de Vlad Morar: „Ne așteaptă un meci greu, pentru că au făcut multe transferuri, cu jucători cu experiență, dar suntem încrezători că putem să câștigăm cele trei puncte. Am reluat antrenamentele și sunt OK acum. În prima etapă cred că am făcut cel mai bun joc dintre toate echipele și s-a văzut acest lucru și pe tabela de marcaj”.

„O deplasare foarte grea. Un meci cu o echipă care s-a întărit foarte mult în această vară. Suntem conștienți că vom întâlni un adversar puternic. Știm că va fi foarte greu, dar nimic nu este imposibil. Mergem să ne facem jocul nostru, să încercăm să ne impunem. Trebuie să facem un meci mare ca să putem să venim acasă cu punct sau puncte de la Cluj. Antrenorul (n.r. - Dan Petrescu) e puternic, ambițios. Cred că și noi suntem la înălțimea meciului din toate punctele de vedere. Cred că va fi un meci frumos”, a declarat Gică Hagi.

Jucătorii Viitorului au ajuns de joi la Cluj-Napoca și au efectuat seara o ședință de pregătire în vederea partidei de sâmbătă.

Celelalte meciuri ale etapei se vor disputa după următorul program - vineri, ora 18.30: Sepsi Sf. Gheorghe - Juventus București, ora 21.00: ACS Poli Timișoara - FCSB; sâmbătă, ora 18:30: CS U. Craiova - Concordia Chiajna; duminică, ora 18.30: CSM Poli Iași - Gaz Metan Mediaș, ora 21.00: Dinamo București - FC Botoșani; luni, ora 21.00: FC Voluntari - Astra Giurgiu. Toate întâlnirile vor putea fi urmărite în transmisiune directă la Digi Sport 1, Dolce Sport 1, Look TV și Look Plus.

