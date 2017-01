Viitorul, la prima înfrângere pe teren propriu

FC Viitorul Constanţa a înregistrat, ieri, primul eşec pe teren propriu de la înfiinţarea clubului, fiind învinsă, cu 2-1 (2-0), de CS Otopeni. În urma acestei înfrângeri, Viitorul a fost depăşită în clasament chiar de CS Otopeni, care a urcat pe locul 4, cu 30 de puncte, în timp ce Viitorul a coborât pe locul 5, cu 29p. În partida de ieri, Cristea a deschis scorul pentru Otopeni în min. 8, învingându-l pe C. Popa cu un şut puternic de la 20 m. Gazdele au acuzat şocul primirii golului, iar greşelile în faza de construcţie au uşurat misiunea oaspeţilor. Mai mult, în min. 38, Otopeniul şi-a majorat avantajul pe tabelă. Pîrvu a profitat de o gafă a fundaşului Ninu şi a deviat balonul, de la aproximativ 10 m, la colţul lung, fără speranţe pentru C. Popa. La 2-0 la pauză pentru Otopeni, formaţia constănţeană a riscat mult mai mult în partea secundă. Speranţele Viitorului păreau să renască în min. 63, când Cristocea a pătruns în careu şi a fost faultat de Dumitrescu. Centralul întâlnirii, Cristina Dorcioman, a acordat în prima fază doar lovitură liberă de la 16 m, după care, la semnalizarea tuşierului Irina Mîrţ, a indicat punctul cu var şi cartonaş roşu pentru fundaşul bucureştean. Din păcate, Cristocea a ratat, trimiţând peste transversală. Şapte minute mai târziu, Alin Cârstocea a redus din diferenţă, reluând cu capul mingea în plasa porţii oaspeţilor, de la 4 m, în urma unui corner. Viitorul a atacat chiar şi cu patru atacanţi în final, însă nu a reuşit golul egalizator. „O victorie pe care oaspeţii au obţinut-o în urma unui joc bun pe care l-au făcut. Am făcut însă foarte multe erori în primii 30 m, ceea ce a îngreunat construcţia. Nu avem nicio scuză şi cred că noi am făcut cadou situaţiile din care s-a marcat“, a declarat la final antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. „Sunt mulţumit atât de rezultat cât şi de evoluţia jucătorilor care au respectat sarcinile de joc. Când suntem lăsaţi să jucăm putem învinge pe oricine. Nu cred că un egal ar fi fost echitabil“, a precizat tehnicianul Otopeniului, Tudorel Dumitru.

Au evoluat - Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): C. Popa - M. Rusu, Ninu (79 Călin), Larie, Chirilă - Cârstocea, Benzar, Cristocea - Sin (85 Dan - debut în Liga a II-a), Şt. Sandu (57 Gavra), R. Lupu; Otopeni: Oltean - Dumitrescu, Vătafu, M. Dedu, Ghiţă - Serediuc, Cristea (90 Vitinha), Stana (58 Neagoe), Corcoveanu (76 P. Dedu) - Manea, Pîrvu. Cartonaşe galbene: Lupu, Sin / Oltean, Manea. Cartonaş roşu: Dumitrescu (min. 64). Au arbitrat: Cristina Dorcioman (Câmpulung Muscel) - Irina Mîrţ (Bucureşti) şi Andrei Simonis (Bucureşti).

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 19 14 5 0 48-12 47 (+20)

2. Săgeata Năvodari 20 14 2 4 36-15 44 (+14)

3. Concordia Chiajna 20 12 6 2 33-15 42 (+6)

4. CS Otopeni 20 9 3 8 24-28 30 (+3)

5. Viitorul Constanţa 20 7 8 5 27-25 29 (-1)

6. FC Snagov 20 9 2 9 26-35 29 (-1)

7. FC Botoşani 19 8 4 7 31-26 28 (+1)

8. FC Farul Constanţa 20 7 6 7 20-24 27 (-3)

9. Delta Tulcea 20 8 3 9 27-32 27 (-3)

10. Astra II Giurgiu 20 7 5 8 30-35 26 (-7)

11. Dunărea Galaţi 20 6 7 7 30-22 25 (-5)

12. Gloria Buzău 20 5 8 7 17-20 23 (-7)

13. Dinamo II Bucureşti 20 6 3 11 18-34 21 (-9)

14. Steaua II Bucureşti 20 4 5 11 18-32 17 (-13)

15. Juventus Bucureşti 20 3 6 11 20-34 15 (-15)

16. CF Brăila 20 1 5 14 14-30 8 (-22)