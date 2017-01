Viitorul lui Gică Hagi încheie turul Ligii 1 pe podium

09:33:47 / 23 Octombrie 2016

zero ca om

din pacate am fost in tribuna la acest meci , la care din nou marele hagi face circ un fotbalist urias dar ca om zero.... MAI nea hagi tu ceri respect fata de jucatori suporterilor , nu am auzit sa i injure cineva ca sa te intorci spre tribuna sa spui numai veniti ma ..... pai fiecare om are parerea lui ce toti trebuie sa gandeasca ca tine sa faca cum spui tu , tu nai respect fata de oamenii care iti aduc bani , platesc bilete , abonamente, nai respect fata de oamenii care muncesc pt tine ii faci in tot felul in fata tuturor ce vrei sa demonstrezi ca toti sunt carpele tale..... imi pare rau ca ti o spun esti un om de nimic.... iar cu sansele la jucatori asa cum ceri tu ca parinte sa i se acorde o sansa lui ianis hagi la nationala asa vor si alti parinti pt copii lor la vitorul ca au cheltuit o gramada de bani sa ajunga aici....