Viitorul, meci vital în Copou

Lungul şir fără victorie al echipei FC Viitorul Constanţa poate fi întrerupt luni, în etapa a 26-a a Ligii 1 la fotbal, în confruntarea CSMS Iaşi, programată de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1). O victorie pe terenul unei alte nou-promovate, aflate la doar două puncte în spatele Viitorului, poate fi gura de oxigen revenirii într-o zonă mai liniştită a clasamentului Ligii 1. Un eşec însă ar îngreuna extrem de mult misiunea tinerilor jucători constănţeni de a rămâne în primul eşalon.

Dacă banca tehnică şi jucătorii se concentrează pe ultimele partide rămase de disputat în acest sezon, conducerea administrativă a lucrat în ultima perioadă la dosarul de licenţiere, unde a reuşit să acopere toate cerinţele Comisiei conduse de Viorel Duru. „Am depus dosarul de licenţiere şi acesta este la superlativ la criteriul financiar. Singurul criteriu pe care nu l-am lămurit este unde vom juca în cazul în care terenul va fi îngheţat. Am rezolvat şi această situaţie. Am găsit înţelegerea necesară pentru un moment de criză de acest gen. Dacă nu vom putea juca pe terenul nostru sau pe terenul Farului, pentru că vrem să continuăm colaborarea şi în sezonul viitor, avem acordul de a evolua la Giurgiu, pe terenul Astrei”, a mărturisit preşedintele Viitorului, Paul Peniu. Oficialul constănţean nu ar spune “Nu” în cazul unei decizii de a nu se acorda licenţa cluburilor Rapid Bucureşti, U. Cluj şi Gloria Bistriţa care au intrat în insolvenţă din cauza problemelor financiare, dar consideră că cel mai important este ca echipa să înceapă să adune cât mai multe puncte. „Nu este problema noastră cine nu trebuie să primească licenţa. Ar fi ca şi cum am aştepta să moară capra vecinului. Nu că nu m-aş bucura, pentru că normal nu ar trebui să obţii licenţa în situaţia în care nu poţi face faţă unei competiţii în care trebuie să te comporţi la acelaşi nivel cu toată lumea. Trebuie să existe reglementări în regulament şi să fie respectat un buget, pe care să îl prezinţi, nu să te întinzi mai mult decât te ţine plapuma. Dacă nu, să suporţi consecinţele”, a spus Peniu.