Viitorul mizează pe ofensivă

Promovată în premieră în Liga a II-a, la doar un an de la înfiinţare, Viitorul Constanţa a avut parte de un start perfect, câştigând clar derby-ul cu FC Farul, cu 3-1. Elevii lui Cătălin Anghel au impresionat prin apetitul ofensiv, bazat pe sistemul 4-3-3, care le-a adus trei goluri în primul sfert de oră, dar şi alte ocazii până la pauză. În plus, Cristocea şi compania nu au renunţat niciun moment la jocul ofensiv şi la construcţia elaborată, pornită încă de la fundaşi. „Conceptul nostru este diferit faţă de ceea ce se joacă în liga secundă. Ne-am propus să avem posesie, să facem o construcţie încă de la fundaşi, cu pase scurte, nu să trimitem direct pe atacanţi. Nu ne dorim un joc de uzură, o luptă la mijlocul terenului. În aceste condiţii, cred că Viitorul a arătat bine doar în primele 35 de minute de joc, semn că mai avem mult de muncă”, a explicat antrenorul Cătălin Anghel. „Pentru noi a fost o victorie frumoasă şi meritată şi mă bucur că am debutat cu dreptul în liga secundă. După pauză nu am mai repetat jocul bun din prima repriză, poate şi din cauza faptului că şi-a pus amprenta căldura”, a spus căpitanul Viitorului, Ionel Posteucă. Constănţenii speră să repete jocul bun din prima repriză şi sâmbătă, chiar dacă vor întâlni, în deplasare, în etapa a II-a, una dintre dezamăgirile rundei de debut, Astra Giurgiu. Pentru acest joc, Cătălin Anghel nu-l va avea la dispoziţie pe Stere Banoti, care este suspendat după eliminarea suferită în meciul din Cupa României, disputa în fief-ul celor de la Callatis Mangalia.