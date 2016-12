Viitorul parc din zona CET, proiectat de tineri arhitecţi din Bucureşti

Cartierul CET avea nevoie de o zonă verde unde locuitorii să se poată relaxa în momentele libere. Primăria Constanţa a căutat un spaţiu generos în care să amenajeze un parc. A venit oferta celor de la Petrom, care au promis finanţarea unui parc ecologic, la standarde europene. Reprezentanţii municipalităţii s-au mişcat foarte repede şi au găsit un teren de 1,5 hectare, care fusese dat, în anii ’60, către Cooperaţie, pentru construirea unor unităţi de învăţămînt. Acestea au fost ridicate, însă a rămas suprafaţa de 1,5 hectare care, de-a lungul timpului, s-a degradat destul de rău. În luna februarie, primarul Constanţei, Radu Mazăre, declara că a fost contactat de reprezentanţii societăţii Petrom SA, care şi-au manifestat dorinţa de a finanţa lucrările la un parc ecologic în Constanţa: „Cei de la Petrom au făcut numeroase presiuni la noi să finanţeze un parc ecologic la Constanţa. Am căutat un teren disponibil şi, în sfîrşit, am găsit. De cîte ori mă duceam în zona CET, locuitorii de acolo mă întrebau cînd le vom face un parc. Acum am găsit şi terenul şi banii pentru această investiţie. Terenul este de 1,5 hectare şi este situat între strada Caraiman şi linia ferată“. La doar cîteva zile, consilierii locali se întruneau într-o şedinţă a Consiliului Local Municipal Constanţa, iar unul din proiectele discutate se referea la trecerea terenului de 1,5 hectare în administrarea Primăriei. Cum toate condiţiile cerute Primăriei de către Petrom au fost îndeplinite, s-a trecut la următoarea etapă, cea a concursului de idei pentru viitorul parc din zona CET. Astfel, după două luni, cei de la Petrom au primit spre jurizare numai puţin de 35 de proiecte de la studenţi sau absolvenţi ai facutăţilor de arhitectură din toată ţara. Aşa cum spuneau chiar organizatorii, pentru parcul din Constanţa au fost depuse cele mai multe proiecte. „Constanţa este al şaselea oraş ales de Petrom pentru proiectul Parcurile Viitorului. Bucureşti, Piteşti, Ploieşti, Sibiu şi Moineşti au fost primele oraşe alese, în funcţie de activităţile desfăşurate de Petrom aici. La Constanţa am ales această zonă tocmai pentru că duce lipsă de un spaţiu verde adecvat, unde locuitorii să se poată recrea“, a declarat reprezentantul Petrom, Mona Nicolici.

26 - varianta de proiect cîştigătoare

După depunerea celor 35 de proiecte, un juriu format din 10 membri, reprezentînd Petrom, administraţia locală din Constanţa, arhitecţi şi ONG-uri, a ales, ieri, la Bucureşti, proeictul cîştigător. Timp de 6 ore, membrii juriului au analizat fiecare proiect în parte, ca să vadă dacă respectă cerinţele stabilite de Petrom. Printre criteriile pe care tinerii arhitecţi trebuiau să le aibă în vedere se numără folosirea elementului apă, folosirea energiilor alternative. În calitate de membru al juriului, viceprimarul municipiului Constanţa Gabriel Stan a declarat că zona CET avea nevoie de un astfel de parc. „Acest parc va însemna foarte mult pentru locuitorii din zona CET, pentru că acolo nu există un parc de asemenea dimensiuni. Noi am făcut cîteva locuri de joacă pentru copii, dar nu erau suficiente. Zona respectivă este foarte populată şi poluată în acelaşi timp şi eu cred că cetăţenii de acolo meritau un astfel de parc“, a declarat Gabriel Stan. El a declarat că investiţia depăşeşte jumătate de milion de euro, din care peste 400.000 de euro reprezintă contribuţia celor de la Petrom, urmînd ca Primăria Constanţa să participe cu peste 100.000 de euro. După mai bine de cinci ore de discuţii, membrii juriului au ales ca fiind cîştigătoare varianta cu numărul 26, propunere făcută de patru absolvenţi ai Facultăţii de Arhitectură din Bucureşti. Ei vor primi din partea organizatorilor un premiu de 4.000 de euro sau varianta de a participa la un curs de pregătire în străinătate. Pe locul doi s-a clasat varianta de proiect numărul 21, aparţinînd unei absolvente a aceleeaşi facultăţi din Bucureşti, care va primi un premiu de 1.500 de euro. Pe locul al treilea s-a clasat varianta de proiect numărul 19, aparţinînd unui grup de studenţi de la Faculatea de Arhitectură din Cluj-Napoca. După ce a fost aleasă varianta cîştigătoare urmează licitaţia pentru alegerea constructorului, urmînd ca, pînă la începerea anului şcolar, parcul din zona CET să fie gata.