Viitorul, pas important spre promovare

AU EGALAT LIDERUL. Vineri, la Slobozia, în derby-ul etapei a 21-a din Seria a 2-a a Ligii a III-a la fotbal, Viitorul Constanţa a reuşit să obţină una dintre cele mai importante victorii ale sezonului, 2-1 în duelul cu echipa locală Unirea, formaţie ce luptă şi ea pentru promovarea în eşalonul secund. Gazdele au deschis scorul la începutul reprizei a doua, în min. 53, prin fostul farist Viorel Gheorghe, care a reluat în plasă, de la 10 m, o centrare a lui Roşu. Peste 13 minute, Olteanu a centrat în marginea careului, Ionel Posteucă a recentrat în centrul careului, iar fostul jucător al Unirii Slobozia, Aurelian Chiţu, a reluat cu capul, imparabil, sub bară, de la 8 m. Tot un fost jucător al gazdelor, Hertu, a adus victoria pentru... Viitorul, cu nouă minute înainte de final, când a driblat un adversar la 20 m de poartă, iar apoi l-a învins pe A. Răuţă cu un şut plasat la colţul lung. Viitorul învinge şi egalează la puncte, 50, pe ACS Berceni, formaţie care a pierdut, surprinzător, pe teren propriu, cu antepenultima clasată, Viitorul Chirnogi! „Victorie mare, pentru că am jucat pe terenul unei echipe foarte bune. Aveam nevoie de reacţie, să dovedim că putem obţine un rezultat bun. Calitatea jocului a fost bună doar în ultimele 25 de minute“, a spus, la final, Gheorghe Hagi. Au jucat - Slobozia (antrenor: Ion Răuţă): A. Răuţă - Stan, Lazăr, V. Toma, Ciortescu - Roşu, Cristea, R. Soare (85 Avanu), C. Toma (77 Toma) - Niţor (85 Ilie), V. Gheorghe; Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Popa - Rusu (61 Militaru), I. Posteucă, Răvoiu, Olteanu - I. Florea, Banoti, Durbac (46 Dimcea) - Pavăl (56. R. Lupu), Hertu (90 Cârstocea), Chiţu. Cartonaşe galbene: Hertu, A. Chiţu. Au arbitrat: Marius Bocăneală (Galaţi) - Gabriel Stroe şi Romică Bîrdeş (ambii din Piteşti).

EFORIE A CÂŞTIGAT DERBY-UL DOBROGEAN. CS Eforie a continuat şi la Medgidia şirul partidelor foarte bune din acest retur, reuşind să se impună, cu 2-0, în urma golurilor lui D. Niţă, din min. 16 şi 61. La Constanţa, FC Farul II a câştigat, cu 3-2, întâlnirea cu Dunărea Călăraşi, mai clar decât o arată rezultatul final şi păstrează şanse reale de salvare de la retrogradare. Golurile echipei constănţene au fost reuşite de Marius Soare, în min. 12, 30 şi 38. Rezultatele etapei: CS Domneşti - Viitorul Ianca 1-0, CSM Medgidia - CS Eforie 0-2, CS Viscofil - Viitorul Însurăţei 1-0, ACS Berceni - Viitorul Chirnogi 1-2, FC Farul II - Dunărea Călăraşi 3-2, Unirea Slobozia - FC Viitorul 1-2, Oil Terminal Constanţa - CS Tunari 0-3. Sâmbătă, de la ora 15.00, vor avea loc partidele: UTChim Găeşti - Petrolul Berca, Partizanul Merei - Callatis Mangalia.

Clasament

1. ACS Berceni 21 16 2 3 58- 9 50 (+20)

2. Viitorul Constanţa 21 16 2 3 44- 9 50 (+20)

3. Unirea Slobozia 21 14 2 5 50-16 44 (+14)

4. CS Viscofil 21 12 4 5 44-17 40 (+10)

5. CS Domneşti 21 11 5 5 46-26 38 (+8)

6. Callatis Mangalia 20 11 5 4 30-12 38 (+5)

7. Dunărea Călăraşi 21 10 3 8 44-34 33 (0)

8. CS Tunari 21 9 6 6 28-23 33 (+3)

9. CS Eforie 21 9 5 7 24-25 32 (-1)

10. Petrolul Berca 20 9 5 6 23-24 32 (-1)

11. Partizanul Merei 20 7 5 8 25-33 26 (-4)

12. Viitorul Însurăţei 21 6 4 11 22-26 22 (-8)

13. FC Farul II 21 4 9 8 25-29 21 (-12)

14. Viitorul Ianca 21 6 2 13 28-45 20 (-10)

15. CSM Medgidia 21 5 3 13 22-47 18 (-15)

16. Viitorul Chirnogi 21 4 2 15 20-55 14 (-19)

17. UTChim Găeşti 20 2 2 16 19-69 8 (-22)

18. Oil Terminal 20 2 2 17 15-68 8 (-22)