Viitorul pregăteşte întâlnirea cu Salzburg

După seria de rezultate nefavorabile, 0-1 cu Dinamo Bucureşti, 0-4 cu APOEL Nicosia, 0-1 cu Sepsi Sf. Gheorghe, 0-0 cu FC Voluntari şi 0-0 cu ACS Poli Timişoara, pentru FC Viitorul urmează partida cu FC Red Bull Salzburg, din manșa tur a play-off-ului UEFA Europa League. Meciul programat joi, 17 august, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, va reprezenta un examen important pentru echipa constănţeană, care trebuie să depăşească perioada mai proastă pe care o traversează, mai ales că de cinci jocuri fotbaliştii antrenaţi de Gheorghe Hagi nu mai găsesc drumul spre gol.

„De când a început campionatul, până în ultimii 30 de metri suntem aproape echipa de anul trecut, încercăm să ne impunem stilul, să controlăm jocul. Anul trecut aveam acest spirit ofensiv, acum, cu aceleași antrenamente, același antrenor, am marcat mult în pregătiri, chiar dacă am și luat. Dintr-odată, de când am venit acasă, nu mai marcăm. Am avut situații multe. Din păcate, nu am marcat. Minunea a fost anul trecut, anul acesta va fi un an greu. Vom suferi mult. Va fi greu. Toate echipele vor să câștige cu noi”, a declarat managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, după partida de la Timişoara, din etapa a 6-a a Ligii 1 la fotbal.

După meciul de la Timişoara, jucătorii Viitorului au început pregătirea partidei cu echipa austriacă, iar miercuri seară cele două formaţii, FC Red Bull Salzburg (de la ora 20.00) şi FC Viitorul (de la ora 21.00), vor susţine antrenamentele oficiale înaintea confruntării de la Ovidiu, primele 15 minute fiind deschise reprezentanţilor mass-media. Tot miercuri seară vor avea loc şi conferinţele de presă ale antrenorilor Marco Rose (de la ora 19.30) şi Gheorghe Hagi (de la ora 20.45).

Biletele de intrare la meciul de joi pot fi achiziţionate la preţurile de 100 lei = Tribuna I, 75 lei = Tribuna a II-a, 25 lei = Peluza I şi Peluza a II-a, prin reţeaua Eventim: online pe www.eventim.ro şi în magazinele partenere: Orange, Diverta, Germanos, OMV, Carrefour, Cărtureşti şi Humanitas.

De asemenea, până la 31 august continuă procesul de achiziționare de abonamente pentru sezonul 2017-2018, iar cei care își vor procura abonamente vor putea viziona partidele oficiale de pe teren propriu ale Viitorului din Liga 1, Cupa României și play-off-ul UEFA Europa League. Abonamentele tip card de acces pentru sezonul 2017-2018 au următoarele prețuri: Tribuna 0 = 800 lei / persoană. Se asigura loc de parcare în ZONA II a stadionului; Tribuna I = 400 lei / persoană; Tribuna a II-a = 300 lei / persoană; Peluza I = 100 lei / persoană.

Joi, 17 august, în ziua disputării meciului FC Viitorul - FC Salzburg casele de bilete ale stadionului vor fi închise.

