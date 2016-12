Viitorul pregăteşte partida cu CS Otopeni

Eliminată din Cupa României de Pandurii Tg. Jiu, după un meci pe care la fel de bine l-ar fi putut câştiga, Viitorul Constanţa îşi îndreaptă întreaga atenţie asupra confruntării de sâmbătă, din deplasare, cu CS Otopeni, din etapa a 5-a a Ligii a II-a. O întâlnire pe care Viitorul o abordează din postura echipei neînvinse în campionat, dar înaintea căreia tehnicianul Cătălin Anghel va încerca să remedieze pe cât posibil problemele apărute în defensivă. Este compartimentul unde au fost transferaţi cei mai mulţi jucători în pauza competiţională şi care teoretic ar fi trebuit să funcţioneze cel mai bine pentru că fundaşii centrali sunt, teoretic, printre cei mai experimentaţi jucători ai echipei. De uşurinţa cu care s-au primit cele trei goluri în meciul cu Pandurii a fost nemulţumit şi antrenorul Cătălin Anghel. „Îmi pare rău că am ieşit din Cupa României şi am păcătuit la acest meci foarte mult la fazele fixe. Este foarte greu de digerat un meci în care iei trei goluri din faze fixe. Avem jucători cu foarte puţină experienţă, de 19-20 de ani, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem responsabilitate la fazele fixe, un punct pe care îl ştiam că e puternic pentru cei de la Pandurii. Din păcate, de ce ne-am temut nu am scăpat şi acest lucru a dus la eliminarea din cupă. Sunt dezamăgit, pentru că eu cred că Pandurii nu era o echipă care să nu poată fi eliminată“, a afirmat antrenorul principal al Viitorului. Viitorul a plecat astăzi de la Tg. Jiu spre Otopeni, iar sâmbătă, de la ora 11.00, va juca împotriva fostei prim-divizionare.