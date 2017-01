Viitorul, pregătită de victorie cu Săgeata

Au mai rămas doar trei zile până la meciul dintre Viitorul Constanţa şi Săgeata Năvodari, programat duminică, la Ovidiu, de la ora 12.00, duel care poate confirma parcursul bun pe care formaţia pregătită de Cătălin Anghel l-a înregistrat în ultima perioadă. După victoriile cu CF Brăila şi Dinamo II Bucureşti, un nou succes, de această dată împotriva unei echipe aflată în lupta pentru primele două poziţii ale clasamentului, ar însemna foarte mult pentru moralul jucătorilor şi pentru parcursul din următoarele etape. „Duminică vom avea un meci foarte dificil, dar pe care îl vom trata ca şi pe celelalte. Sperăm să obţinem cele trei puncte. Săgeata are mulţi jucători experimentaţi, ştiu să stea bine în teren şi să speculeze fiecare greşeală. Vrem însă să ne facem jocul pe care îl dorim şi să ne apropiem victoria. Nu avem foarte mult probleme de efectiv. Doar Păcuraru va absenta din cauza acelui cartonaş roşu, iar Ionel Posteucă cred că va fi recuperat până la ora partidei“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, ieri, la Hotelul “Iaki“. „Îmi doresc o victorie, pentru că cele trei puncte ne vor ţine în obiectiv. Am mai jucat împotriva lor, cu Farul. Formează o echipă bună, dar noi avem încredere că putem câştiga. Sper să înscriu şi în acest meci şi să-mi ajut echipa să obţină cele trei puncte“, a precizat şi mijlocaşul Vasilică Cristocea. Unul dintre golgeterii formaţiei constănţene din sezonul trecut, Aurelian Chiţu, spune că a trecut peste acomodarea cu eşalonul secund şi echipa poate continua perioada bună pe care o traversează. „Un meci dificil, dar nu este unul special. Eu cred că pornim cu prima şansă şi sper să înscriu. Ştim că au cea mai bună apărare din Seria I, dar şi noi avem un atac foarte bun“, a spus Aurelian Chiţu.

LUPTA PENTRU PROMOVARE RĂMÂNE DESCHISĂ. După disputarea primelor nouă etape ale Ligii a II-a, niciuna dintre formaţiile din Seria 1 nu s-a desprins în clasament. Mai mult, Ceahlăul, Săgeata Năvodari şi Chiajna conduc în clasament cu acelaşi număr de puncte, despărţite de golaveraj. În această luptă s-ar mai putea implica Viitorul Constanţa şi FC Botoşani, echipe care încheie Top 5 al Seriei 1. „Ceahlăul are ca obiectiv clar promovarea, la fel şi Chiajna, iar noi avem drept obiectiv clasarea pe unul din locurile 1-5. Vrem să fim una din formaţiile bune ale ligii secunde. Ceahlăul, chiar dacă este considerată favorită de multă lume, a dovedit că are destule probleme. Au pierdut multe puncte după ce au condus cu 1-0 sau 2-0 în deplasare, chiar dacă erau uneori şi în superioritate numerică şi consider că oricând se poate întâmpla să aibă probleme şi acasă“, a precizat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu.