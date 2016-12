Viitorul, pregătită să dreseze “câinii roşii”

FC Viitorul Constanţa şi Dinamo Bucureşti se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 21.30 (în direct la Digi Sport 1), pe stadionul “Farul”, în etapa a 16-a a Ligii 1 la fotbal. Ambele formaţii abordează meciul după înfrângeri în runda precedentă, dar cu ambiţia de a-şi îmbunătăţi situaţia din clasament. „Vrem să ne luăm revanşa după eşecul cu Steaua. Să arătăm că a fost o întâmplare cu Steaua. Constănţenii nu suportă echipa Dinamo, sper să ne ajute şi mai mult şi să obţinem un rezultat bun. Sper să înscriu două goluri cu Dinamo, nu unul, dar important va fi ca echipa să câştige”, a spus golgeterul Viitorului, Gabriel Iancu. Dinamo vine la Constanţa cu un nou antrenor, Dorinel Munteanu, dar şi fără trei jucători din echipa de bază, fundaşii Luchin şi Grigore - suspendat şi mijlocaşul hondurian Alvarez - accidentat. „Totul se întâmplă doar pe teren. Mai puţin contează schimbarea antrenorului. Dacă vom şti să fim montaţi, să dăm totul pe teren, nu mai contează altceva. Dinamo are un lot bun ca să poată înlocui orice absenţă. Vrem să pasăm foarte mult, să construim de la propria poartă şi vom încerca să ne facem jocul. Trebuie doar să fim mai maturi”, consideră antrenorul principal al echipei constănţene, Cătălin Anghel. „Sper să câştigăm. Nu este important că a venit Dorinel Munteanu la ei. Noi vrem să ne facem jocul. Cosmin Matei este prietenul meu, vorbim des, dar sper să îl înving. Atuul nostru este că jucăm acasă şi suntem imprevizibili. Sperăm să fim în sensul bun. Dinamo este o echipă mare, indiferent de probleme”, a afirmat Denis Alibec, campion naţional de juniori în 2008 cu FC Farul, împreună cu actualul dinamovist Cosmin Matei.

HAGI ARE ÎNCREDERE ÎN ECHIPĂ. Fostul internaţional este convins că, indiferent de rezultat, jucătorii vor căpăta şi mai multă experienţă. „Un meci interesant din toate punctele de vedere. Există un entuziasm la Dinamo după schimbarea antrenorului, dar pentru noi este la fel de important să luăm punct sau puncte. O experienţă mare pentru jucători, ei trebuie să crească după astfel de partide. Noi trebuie doar să-i sprijinim. Important va fi să marcăm pentru că este primul pas pentru un rezultat bun. Trebuie să ne batem de la egal la egal cu Dinamo. Nu va fi nimic dacă pierdem, dar am încredere că vom obţine un rezultat pozitiv. Nu este mai greu pentru jucători că au început să fie urmăriţi de impresari. Încep să vină scouteri, lumea te caută când faci lucruri bune. Cu siguranţă că unii dintre cei care sunt la această echipă vor face pasul şi la prima reprezentativă. Sunt foarte tineri, unii sunt deja la under 21 şi în curând vor bate şi la porţile echipei mari“, a declarat Gheorghe Hagi. Echipa probabilă de start a Viitorului: Buzbuchi - Mladen, Larie, Bejan, L. Turcu - Benzar, Vaştag - G. Iancu, N. Dică (cpt.), A. Chiţu - Alibec.

AU INAUGURAT MAGAZINUL OFICIAL. FC Viitorul Constnaţa şi-a lansat, vineri, la Maritimo Shopping Center, magazinul oficial. Lansarea a avut loc în cadrul magazinului “Puma”, iar fanii FC Viitorul şi ai Academiei Hagi vor putea descoperi, într-o zonă special amenajată, toate produsele adresate lor: tricouri de joc şi de antrenament ale jucătorilor favoriţi, treninguri, căciuli, şepci, jachete, eşarfe şi fanioane cu însemnele clubului constănţean. La eveniment au participat Gheorghe Hagi, preşedintele Paul Peniu, antrenorul Cătălin Anghel şi jucătorii Nicolae Dică, Gabriel Iancu şi Denis Alibec. „Uşor-uşor încercăm că ne dezvoltăm, să oferim produse şi echipament de joc pentru toţi suporterii noştri. Jucătorii noştri au talent şi vor ajunge să facă performanţă tot mai înaltă”, a precizat Gheorghe Hagi. „Sper ca de la meci la meci să ne facem suporteri tot mai mulţi care să cumpere tricouri”, a spus şi Nicolae Dică.

UN BILET = DOUĂ MECIURI. La ultimul meci de pe teren propriu din turul campionatului, cu Dinamo Bucureşti, conducerea echipei FC Viitorul Constanţa a pregătit şi o surpriză celor care vor dori să se afle în tribunele stadionului “Farul”. Astfel, biletul achiziţionat pentru întâlnirea cu “câinii roşii” va fi valabil şi pentru ultima partidă din acest an de pe teren propriu, cu Concordia Chiajna, din etapa a 19-a a Ligii 1. Iată şi cum pot fi achiziţionate biletele de la Stadionul “Farul” - sâmbătă: ora 10.30 - 22.30, Str. Primăverii, tribuna oficială, ora 18.00 - 22.30, Str. Ion Andreescu. Preţul biletelor este de 30 lei (tribuna I), 20 lei (tribuna a II-a) şi 10 lei (peluze).