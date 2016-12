Viitorul priveşte cu optimism meciul de la Giurgiu

FC Viitorul Constanţa va întâlni, luni, de la ora 18.00, în direct la Digi Sport 1, în deplasare, pe Astra Giurgiu, în etapa a 20-a a Ligii 1. Chiar dacă vor avea în faţă ocupanta locului secund în clasament, constănţenii privesc cu multă încredere meciul, fiind convinşi că pot pleca neînvinşi de la Giurgiu. „Abia aşteptăm să înceapă returul. Ştim că va fi un retur de foc. Tot timpul returul este mai greu decât turul. În situaţia noastră avem mare nevoie de puncte. Întâlnim echipa de pe locul doi, care nu a ajuns acolo întâmplător. Are un joc de calitate, dar datele problemei nu se schimbă. Noi ne putem bate de la egal la egal cu orice echipă din prima ligă. Avem jucători tineri, care au avut timp o jumătate de an pentru a se acomoda cu rigorile Ligii 1. Trebuie să ne impunem jocul, să marcăm, să fim organizaţi pentru a pleca cu punct sau puncte”, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă. Fundaşul Sebastian Mladen consideră că echipa constănţeană este pregătită pentru partea a doua a sezonului: „Suntem pregătiţi, am avut două cantonamente bune şi vom merge la Giurgiu să jucăm fotbal, aşa cum am făcut în toate meciurile din tur. Toţi suntem convinşi că vom face un meci bun”. Având deja câteva “victime” la activ în prima parte a sezonului, CFR Cluj sau Pandurii Tg. Jiu, jucătorii constănţeni nu cred că un nou rezultat pozitiv ar trebui privit ca o surpriză. „Perioada de pregătire a fost bună şi vom merge la Giurgiu să câştigăm. Nu cred că va fi o surpriză dacă vom învinge”, a precizat şi Alin Cârstocea. Pentru meciul de la Giurgiu, Viitorul nu se va putea baza pe Puţanu şi Lazăr, ambii suspendaţi.