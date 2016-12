Viitorul, punct important la Iași

FC Viitorul a obținut sâmbătă seară, la Iași, un punct important în confruntarea cu echipa locală CSMS, din etapa a 11-a a Ligii 1 la fotbal. După 90 de minute de fotbal cu destule dueluri la limita regulamentului, întâlnirea s-a încheiat la egalitate, scor 0-0, rezultat care permite formației constănțene să-și păstreze locul secund în clasament. Echipa antrenată de Gheorghe Hagi a rezistat atacurilor ieșene și datorită intervențiilor portarului Rîmniceanu la șuturile expediate de A. Enescu (min. 6), Piccioni (min. 48, atacantul gazdelor a scăpat singur spre poartă) și Șt. Grigorie (min. 55). De cealaltă parte, Viitorul a amenințat poarta lui Grahovac prin Cr. Ganea (min. 15) și Aganovic (min. 38). La finalul partidei, tehnicianul echipei constănțene, Gheorghe Hagi, s-a declarat mulţumit de punctul obţinut într-o deplasare grea: „Știam că CSMS Iaşi este o echipă bună, care joacă bine acasă. Noi am avut şi probleme, ajungând târziu în Iaşi. Am făcut o primă repriză destul de bună, am fost în joc, însă în partea a doua gazdele au venit peste noi. Mă bucur că nu au reuşit să marcheze. Sunt mulţumit că am luat un punct dintr-o deplasare grea. Ne mulțumim cu acest rezultat, care este unul echitabil”. Hagi a precizat că formația sa ar fi trebuit să beneficieze de o lovitură de la 11 metri: „Cred că şi noi am avut un penalty în prima repriză, dar nu îmi place să vorbesc despre asta. Avem un început de campionat bun, dar greul de-abia acum vine, cu meciuri din ce în ce mai dificile, şi trebuie să rămânem concentraţi”.

Au evoluat - CSMS Iași (antrenor Nicolo Napoli): Grahovac - I. Voicu (cpt.), Mihalache, Frăsinescu, Ciucă - Mitic, A. Enescu - Viveiros (74 Golubovic), V. Gheorghe (62 Al. Crețu), Șt. Grigorie - Piccioni; FC Viitorul (antrenor Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - Benzar, Hodorogea, Mitrea, Cr. Ganea - I. Filip, Dr. Nedelcu, R. Marin (57 A. Chițu) - I. Hagi (cpt.) (49 Nicoliță), Fl. Tănase, Aganovic (68 Boli). Cartonaşe galbene: Piccioni, Ciucă, Mitic, Al. Crețu / I. Hagi, Nicoliță. Au arbitrat: Dragoș Istrate - Dragoș Iliesc și Adrian Popescu; rezervă: Eduard Ioniță.

Pentru Viitorul urmează partida de miercuri, de la Timișoara, din 16-imile de finală ale Cupei României, cu Ripensia (Liga a IV-a), de la ora 20.00, iar sâmbătă, în etapa a 12-a a Ligii 1, de la ora 20.00, formația constănțeană va primi vizita Petrolului Ploiești. Iar echipa a doua a Viitorului va evolua mâine, de la ora 16.30, pe stadionul „Orăşenesc“ din Ovidiu, cu Academica Clinceni (Liga a 2-a), în 16-imile Cupei României.