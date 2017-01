Viitorul purtător de cuvînt al Guvernului, implicat într-un scandal la un club

Europarlamentarul PD-L Lucian Rareş Niculescu, nominalizat pentru funcţia de purtător de cuvînt al Guvernului, susţine că a fost agresat de mai multe persoane, la intrarea într-un local din Cluj-Napoca, însă reprezentanţii Jandarmeriei l-au amendat pentru că ar fi provocat acest scandal. Niculescu a povestit, ieri, că se afla, în noaptea de vineri spre sîmbătă, împreună cu doi prieteni, oameni de afaceri, iar unul dintre ei avea o invitaţie pentru a participa la un eveniment dintr-un club: “Am acceptat să mergem, iar încă de la intrare ne-au întîmpinat oamenii de ordine, care au început să ne lovească. Am fost lovit peste gură, după care am fost scuipaţi şi înjuraţi. Cei doi prieteni au sărit în apărarea mea şi unul dintre ei s-a ales cu un genunchi dislocat şi cu capul spart. Am vrut să plecăm, dar ne-au ţinut cam 20 de minute închişi şi au continuat să ne îmbrîncească, să ne lovească, să ne înjure şi să ne scuipe”. El a aflat ulterior că persoanele care l-au agresat ar fi bodyguarzi ai firmei de pază “Scutul Negru”, care au chemat Jandarmeria: “Am cerut să fiu audiat de către jandarmi, dar am observat că jandarmii erau prieteni cu cei de la firma de pază şi au refuzat să îmi ia vreo declaraţie. Am cerut să vină Poliţia, a venit un echipaj care a spus că Jandarmeria are competenţe”. După incident, Niculescu a depus o cerere la Poliţie pentru identificarea agresorilor şi a precizat că îşi rezervă dreptul de a depune o plîngere penală. Niculescu a afirmat că nu a făcut uz de calitatea sa de europarlamentar şi că a dorit să fie tratat ca un simplu cetăţean, însă s-a arătat intrigat că “Jandarmeria şi Poliţia nu au vrut să facă niciun fel de acţiune de constatare a acestui incident”. Comandantul Grupării de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca, col. Florin Budişan, îl contrazice însă şi susţine că jandarmii au intervenit corect: “Jandarmii au acţionat corect şi au aplicat sancţiuni contravenţionale de 200 de lei pentru provocare de scandal lui Rareş Niculescu şi celor două persoane care îl însoţeau”. El a explicat că jandarmii prezenţi la faţa locului au luat declaraţii de la martori şi au fost vizionate casetele, iar sancţiunile aplicate au fost legale: “Jandarmii au legitimat persoanele care trebuiau legitimate, iar acţiunea lor a fost legală. Nu trebuie să vină cineva să ne spună cum să intervenim şi cum trebuie să procedăm”. Budişan a precizat că scandalul ar fi fost provocat de către cei trei bărbaţi care, supăraţi că nu au găsit locuri la mese în clubul respectiv, ar fi ridicat de pe scaune nişte persoane. Surse din Poliţia Cluj au declarat, fapt confirmat de Niculescu, că acesta din urmă nu a mai stat să semneze procesul-verbal întocmit de jandarmi. El s-a dus direct la Poliţia Municipală, unde a făcut o sesizare pentru identificarea bodyguarzilor care l-ar fi agresat, pentru a-i da în judecată. Poliţiştii l-au îndrumat către spital, pentru a-şi scoate mai întîi un certificat medico-legal, în baza căruia apoi să facă o plîngere penală. Eurodeputatul Rareş Niculescu a fost purtător de cuvînt al Primăriei Cluj-Napoca în perioada primului mandat de primar al lui Emil Boc.