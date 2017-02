Viitorul s-a distrat cu penultima clasată

Liderul Ligii 1, FC Viitorul, a obținut o victorie categorică sâmbătă, pe teren propriu, în confruntarea cu ACS Poli Timișoara, echipă aflată pe penultimul loc al clasamentului. Duelul desfășurat pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu a fost la discreția jucătorilor antrenați de Gheorghe Hagi, care au rezolvat problema învingătoarei încă din prima repriză. Vlad Morar a reușit primul hat-trick în tricoul Viitorului, iar Aurelian Chițu și Florinel Coman și-au trecut și ei numele pe lista marcatorilor. Constănțenii s-au revanșat pentru înfrângerile înregistrate în fața timișorenilor în prima parte a sezonului, în Cupa Ligii și campionat.

Rezultat final: FC Viitorul - ACS Poli Timișoara 5-0 (Vl. Morar 11, 22, 29, Al. Chițu 34, Fl. Coman 55).

Au evoluat pentru Viitorul: Rîmniceanu - Benzar (cpt.), Hodorogea, Boli, Cr. Ganea - N. Roșu (58 G. Iancu), Dr. Nedelcu, Purece - A. Chițu (71 Casap), Vl. Morar (46 Fl. Coman), Vînă.

Programul meciurilor - sâmbătă, 25 februarie, ora 20.30: Dinamo București - CS Universitatea Craiova; duminică, 26 februarie, ora 13.30: FC Botoșani - Pandurii Tg. Jiu, ora 20.30: Gaz Metan Mediaș - FC Steaua București; luni, 27 februarie, ora 18.00: Concordia Chiajna - Astra Giurgiu, ora 20.30: CSM Poli Iași - CFR Cluj. Întâlnirile sunt transmise în direct de Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Vineri, în prima partidă a rundei, ASA Tg. Mureș și FC Voluntari au încheiat la egalitate, scor 0-0.

Clasament: 1. FC VIITORUL 51p (golaveraj: 39-21), 2. FC Steaua 45p (32-20), 3. Craiova 40p (34-24), 4. Gaz Metan 38p (35-25), 5. CFR 37p (39-22), 6. Dinamo 35p (36-32), 7. Astra 35p (23-25), 8. Voluntari 30p (30-36), 9. Botoşani 29p (27-27), 10. Iaşi 26p (24-26), 11. Concordia 24p (15-28), 12. Pandurii 19p (23-37), 13. ACS Poli 13p (24-41), 14. ASA 11p (19-36). CFR și Pandurii sunt penalizate cu câte şase puncte, ASA, cu nouă puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.