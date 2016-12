Viitorul se gândeşte doar la derby-ul cu Farul

Deşi ar fi putut obţine cu uşurinţă victoria la Galaţi, mai ales că a condus cu 1-0 şi a avut în plus doi jucători pe teren în ultimele 18 minute, Viitorul nu se mai gândeşte la cele două puncte pierdute. Liderul Seriei 1 a Ligii a II-a la fotbal se concentrează doar asupra meciului cu Farul, programat sâmbătă, de la ora 13.30 (în direct la Digi Sport 1), la Ovidiu.

„Nu ne ajută cu nimic dacă ne gândim că am fi putut obţine mult mai mult de la Galaţi. Am încercat să înscriem repede, dar nu îţi iese mereu cum îţi doreşti. Oricum, dacă nu ar fi fost acea greşeală, gazdele nu ne-ar fi putut egala. Asta a fost, acum trebuie să privim înainte pentru că ne aşteaptă alte meciuri foarte grele. Nu avem timp să plângem unul pe umărul celuilalt. Este un drum lung şi trebuie să ne concentrăm la ce va urma. Un meci cu Farul îi mobilizează întotodeauna pe jucători şi sper să ne iasă jocul. Trebuie să câştigăm toate meciurile de acasă. Acestea sunt vitale. Ne ajută faptul că şi celelalte candidate la promovare au pierdut puncte în prima etapă, dar campionatul este lung şi se vor mai pierde puncte. Nu trebuie să ne intereseze însă de celelalte echipe. Important este ca noi să jucăm bine, să câştigăm, iar atunci ne va fi mult mai uşor“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. În privinţa adversarului de sâmbătă, Anghel consideră că Farul are motive să spere la promovare: „S-a întărit considerabil din toate punctele de vedere şi are toate motivele să spere că poate reveni în Liga 1. Farul este echipa fanion a oraşului, o echipă bună, iar faptul că sunt mai multe formaţii în Constanţa care luptă pentru promovare nu poate fi decât benefic. În loc să existe unele rivalităţi prosteşti, mai bine să ne gândim la ce este bine pentru fotbalul constănţean“.

DOUĂ ECHIPE DIN CONSTANŢA ÎN LIGA 1. Poate pentru prima oară în istoria oraşului, Constanţa ar putea avea din sezonul viitor două echipe în Liga 1, situaţie dorită şi de conducerea Viitorului. „Acest oraş are nevoie de două echipe în Liga 1. Este normal ca Farul să-şi dorească să promoveze pentru că este o formaţie cu tradiţie, dar şi Viitorul are un colectiv bun şi merită să ajungem în prima divizie“, a mai spus tehnicianul Viitorului.