Viitorul şi-a reluat pregătirile

Sub conducerea aceluiaşi staff tehnic, format din Cătălin Anghel (antrenor principal), Norbert Niţă (antrenor secund), Constantin Gîrjoabă (antrenor cu portarii) şi Ciprian Prună (preparator fizic), Viitorul Constanţa şi-a reluat ieri, la baza sportivă a Academiei “Gheorghe Hagi“, pregătirile pentru a doua parte a sezonului. Au fost prezenţi 18 jucători, singurele absenţe fiind ale portarului Cătălin Popa (învoit) şi fundaşului stânga Bogdan Evdochim (accidentat). „Jucătorii s-au reîntâlnit după vacanţă şi cred că au revenit cu drag la antrenamente. În retur avem acelaşi obiectiv: clasarea între primele cinci formaţii. Aşa cum se spune, pâinea se mânîncă felii, astfel că noi trebuie să luăm fiecare partidă în parte şi să o abordăm la victorie ca şi până acum. În privinţa achiziţiilor este posibil să aducem unul sau doi jucători, aşa cum este posibil să ne mai despărţim de maximum doi jucători. Ne vom axa în special pe promovarea tinerilor din propria pepinieră, jucători născuţi în 1992 şi 1993. Dorim ca aceştia să crească lângă cei cu experienţă pe care îi avem în lot. În ceea ce priveşte returul, consider că va fi mai dificil ca până acum şi trebuie să ne prindă cât mai bine pregătiţi. De situaţia de la Chiajna nu putem profita decât dacă vom reuşi să câştigăm acolo“, consideră principalul Cătălin Anghel. „Sper să reuşim o pregătire foarte bună şi să fim feriţi de accidentări pentru a fi apţi pentru retur. Fiecare dintre noi îşi doreşte mai mult de locul cinci. Va fi mai greu decât în tur pentru că echipele deja ne cunosc. Ceahlăul şi Săgeata au primele şanse la promovare, iar restul echipelor din plutonul fruntaş cred că au 30-40 la sută şanse. Vrem cât mai multe puncte care să ne permită să ne clasăm la final pe un loc promovabil“, a declarat şi cel mai experimentat jucător al echipei, mijlocaşul Vasilică Cristocea. Lotul prezent la reunire: Călin, Rusu, Larie, Ninu, L. Bubuleandră, Păcuraru, Banoti, Cristocea, Dimcea, Cârstocea, Ştefănescu, R. Lupu, Hertu, A. Chiţu, Sin, Pantelie, Chirilă, Şt. Sandu. Din lot mai fac parte C. Popa şi Evdochim, precum şi alţi 12 juniori, care se vor alătura programului echipei mari în zilele următoare.

CANTONAMENT ÎN ANTALYA. După două săptămâni de pregătire la Constanţa, perioadă în care va disputa şi un joc amical cu Dunărea Călăraşi, tot la Constanţa, Viitorul va pleca în perioada 28 ianuarie - 11 februarie într-un cantonament în Turcia, în Antalya şi Istanbul. Iată şi programul partidelor: cu Neftki Baku, Pandurii Tg. Jiu sau FC Snagov - pe 31 ianuarie (în Antalya), cu Gloria Bistriţa - 4 februarie (în Antalya), cu Neftki Baku, Pandurii Tg. Jiu sau FC Snagov - pe 7 februarie (în Antalya), cu Galatasaray Istanbul - pe 9 februarie (la Istanbul) şi cu Galatasaray II Istanbul - pe 11 februarie (la Istanbul). Din 14 februarie vor fi continuate pregătirile la Constanţa, când sunt programate alte trei amicale: cu CS Otopeni - pe 16 februarie (la Constanţa), cu Victoria Brăneşti - pe 19 februarie (la Brăneşti, Bucureşti sau Buzău) şi cu Unirea Slobozia - pe 26 februarie (la Constanţa).