Viitorul şi-a stabilit obiectivul pentru noul sezon

Locul 8 ocupat de FC Viitorul Constanţa la primul sezon în eşalonul secund a ambiţionat conducerea clubului constănţean. Astfel, pentru sezonul 2011-2012, Viitorul va avea ca obiectiv promovarea în Liga 1. „Am primit hârtie scrisă de la FRF prin care suntem anunţaţi că avem dreptul să promovăm la finele sezonului care urmează, dacă ne vom clasa pe un loc care permite acest lucru. Obiectivul pentru noul sezon va fi doar primul loc“, a anunţat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Chiar dacă rezultatele din retur au arătat destule carenţe în jocul formaţiei constănţene, nu vor surveni schimbări majore în cadrul lotului. „Este de preferat să pleci la drum convins că poţi să învingi. Chiar dacă lotul este tânăr, am încredere în potenţialul lor. Decât să aducem jucători cu experienţă, dar rutinaţi, preferăm să mizăm pe dorinţa tinerilor de a face mai mult şi mai bine decât în ultimul sezon. Dacă jucătorii îşi vor cultiva talentul şi aptitudinile sportive, vor reuşi. Nu trebuie să uităm că am avut şi foarte mulţi jucători accidentaţi. În sectorul medical nu am stat deloc bine şi trebuie să îndreptăm acest lucru. Pentru promovare, important este să se asigure o constanţă în comportarea celor care conduc, iar la Viitorul s-a reuşit acest lucru. Cei mai mulţi jucători şi-au primit banii. Suntem aproape la zi. Astăzi (n.r. - vineri) urmează să-şi primească şi salariul pe ultima lună. Este doar vina jucătorilor că nu vor încasa şi primele de obiectiv. Sper ca această lecţie să le prindă bine“, a declarat Peniu. Lotul a intrat de vineri în vacanţă şi se va reuni pe 4 iulie, sub comanda aceluiaşi colectiv tehnic. Echipa va efectua în această vară două stagii de pregătire, ambele la Braşov, unde se vor disputa şi mai multe jocuri de pregătire.