Viitorul, singura echipă neînvinsă pe teren propriu

FC Viitorul Constanţa poate aborda cu multă încredere dificila confruntare de mâine, de la Ovidiu, de la ora 17.00 (în direct la Digi Sport 1), cu CSMS Iaşi, din etapa a 23-a a Ligii a II-a la fotbal. Constănţenii conduc clasamentul Seriei 1, sunt singura formaţie neînvinsă în acest sezon pe teren propriu (opt victorii şi trei remize, golaveraj: 26-7) şi vin după un succes pe cât de categoric, pe atât de meritat, 5-1 în deplasare cu revelaţia returului, Callatis Mangalia. Meciul cu Mangalia l-a mulţumit chiar şi pe patronul Gheorghe Hagi, acesta declarând că echipa a evoluat în repriza secundă aşa cum şi-ar dori să o vadă mereu.

„După ce am egalat şi apoi am înscris golul al doilea ne-am deblocat puţin. S-a văzut la începutul meciului că am avut puţin trac. Am făcut o repriză secundă foarte bună, aşa cum îmi place mie. Chiar dacă am jucat la o distanţă mică de Constanţa, a fost o deplasare grea, pentru că am întâlnit o formaţie foarte bună. Importante sunt punctele. Dică a fost adus să ne ajute şi după un început de campionat mai puţin bun, pentru că venea după o accidentare şi nu era bine pus la punct cu pregătirea, s-a văzut că este jucătorul în care ne-am pus multe speranţe“, a precizat Hagi. “Regele” fotbalului românesc s-a referit şi la programul încărcat din această perioadă. „Sunt partide din trei în trei zile, o săptămână importantă şi nu este uşor să joci într-un interval atât de scurt. Primul meci este pe teren propriu cu Iaşi, pe care vom încerca să-l câştigăm pentru a fi apoi mai liniştiţi“, a spus Hagi. După meciul cu CSMS Iaşi de miercuri, Viitorul va întâlni, sâmbătă, în deplasare, pe FCM Bacău.