Viitorul speră să “spargă gheaţa” cu Ceahlăul

Duminică, de la ora 19.30, pe stadionul “Farul”, FC Viitorul Constanţa va primi vizita echipei Ceahlăul Piatra Neamţ, în etapa a 23-a a Ligii 1 la fotbal. O partidă în care ambele formaţii vor încerca să-şi treacă în cont cele trei puncte, extrem de importante în lupta pentru supravieţuirea pe prima scenă. Cele două echipe nu au mai cunoscut de foarte multă vreme gustul victoriei, Viitorul ajungând la nouă partide fără succes, în timp ce oaspeţii au bifat şapte jocuri în care nu au putut să-şi apropie cele trei puncte.

„Vom încerca să facem totul pentru a câştiga. Un joc foarte important, împotriva unei echipe aflate în lupta pentru evitarea retrogradării. Am muncit şi mai mult după meciul cu Mediaş şi sperăm ca acest lucru să se vadă şi pe teren. Nici noi şi nici Ceahlăul nu am mai câştigat de mult timp, dar sper ca printr-o victorie duminică să căpătăm mai multă încredere. Suntem o echipă tânără şi victoriile aduc victorii. Am acumulat doar un punct până acum, ceea ce este foarte puţin pentru a ne îndepărta de zona periculoasă. Acum avem şansa să ne îndepărtăm la cinci puncte de Ceahlăul”, a declarat căpitanul Viitorului, Nicolae Dică. Chiar dacă echipa este în scădere de formă faţă de prima parte a sezonului, Alexandru Buzbuchi este optimist în privinţa partidelor ce vor urma. „Un meci foarte important. Este o şansă de a ieşi din acea zonă a clasamentului şi a fi puţin mai liniştiţi. Ne gândim cu toţii că suntem în pericol de a coborî şi mai jos în clasament, dar suntem tineri, avem ambiţie şi privim cu mult optimism meciurile viitoare”, a afirmat şi tânărul portar constănţean. În altă ordine de idei, fundaşul stânga Alin Toşca împlineşte, astăzi, 21 de ani, ocazie cu care îi urăm tradiţionalul La Mulţi Ani şi mult succes în meciul cu Ceahlăul.

INTRAREA GENERALĂ, 5 LEI. Pentru meciul cu Ceahlăul Piatra Neamţ, conducerea echipei constănţene a decis să vină din nou în sprijinul suporterilor şi să micşoreze preţurile biletelor. Astfel, constănţenii care vor dori să urmărească meciul de duminică vor putea să-şi achiziţioneze bilete la preţul de 5 lei la tribuna I sau a II-a. De asemenea, cei care au cumpărat bilete la partida cu U. Cluj, din etapa a 21-a, vor intra gratuit la acest meci. „Invităm toţi iubitorii de fotbal să vină la acest meci. Avem nevoie de sprijinul constănţenilor. Reprezentăm fotbalul constănţean şi vrem să îl reprezentăm cât mai bine şi cât mai mult timp”, a mărturisit preşedintele Viitorului, Paul Peniu.