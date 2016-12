Viitorul Târgușor și Sport Prim Oltina au promovat în Liga a V-a

Duminică, la o săptămână după ce se terminase Seria Nord, s-au jucat și partidele contând pentru ultima etapă din Seria Sud a Ligii a VI-a. Iată rezultatele: Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina 1-2; AS Ciocârlia - Viitorul II Cobadin 9-0; Olimpia Constanța - AS Carvăn 4-6; AS Independența - AS Bărăganu 6-1; Luceafărul Amzacea - Marmura Deleni 3-0 (neprezentare); Inter Ion Corvin - CS II Agigea 3-0 (neprezentare); Viitorul Mereni - Fulgerul Chirnogeni 4-4. Clasament Seria Sud: 1. Oltina 65p; 2. Agigea II 60p; 3. Mereni 55p; 4. Ion Corvin 52p; 5. Carvăn 45p; 6. Chirnogeni 41p; 7. Amzacea 39p/25j; 8. Olimpia 35p/25j; 9. Ciocârlia 33p; 10. Independența 31p; 11. Adamclisi 23p; 12. Cobadin II 16p; 13. Bărăganu 14p; 14. Deleni 13p.

În clasament a fost introdus și rezultatul unei restanțe din etapa a 14-a, AS Carvăn - AS Ciocârlia, omologată cu 3-0 pentru gazde (oaspeții au anunțat că nu vor mai face deplasarea). Mai este de jucat o singură restanță, Luceafărul Amzacea - Olimpia Constanța, din etapa a 20-a, însă rezultatul ei nu mai poate influența clasamentul în zona lui superioară. Sport Prim Oltina, după victoria de la Adamclisi, și-a asigurat promovarea în Liga a V-a, în timp ce ocupanta poziției secunde, CS II Agigea, va juca baraj de promovare. Din Seria Nord, Viitorul Târgușor a promovat în Liga a V-a, iar Dunărea Ciobanu va juca baraj.

Cele două baraje de promovare-menținere au fost stabilite luni la prânz, la sediul Asociației Județene de Fotbal, prin tragere la sorți. Astfel, duminică, pe stadionul din Techirghiol, vor avea loc partidele Recolta Nicolae Bălcescu - Dunărea Ciobanu (ora 15.00) și Dacia Mircea Vodă - CS II Agigea (ora 18.00).

Tot duminică au avut loc și două restanțe din Seria Nord, etapa a 17-a: Dunaris Topalu - Sportul Tortoman 2-1; Ulmetum Pantelimon - Steaua Speranței Siliștea 3-4. În această serie mai rămâne de jucat o singură restanță, meciul Ulmetum Pantelimon - Pescarul Ghindărești, din etapa a 22-a, care nu s-a disputat pentru că arbitrul Bogdan Bercea a considerat terenul din Siliștea ca fiind neregulamentar. În ședința sa de joia trecută, Comisia de Disciplină din cadrul AJF Constanța a decis ca partida să fie reprogramată. Cel mai probabil, întâlnirea se va rejuca la sfârșitul acestei săptămâni.

Clasament Seria Nord: 1. Târgușor 51p; 2. Ciobanu 50p; 3. Cochirleni 39p; 4. Siliștea 38p; 5. Tortoman 34p; 6. Gârliciu 33p; 7. Cuza Vodă 31p; 8. Topalu 29p; 9. Ghindărești 23p/21j; 10. Pantelimon 22p/21j; 11. Cogealac 19p; 12. Horia 12p.

