Viitorul ţinteşte victoria la Piatra Neamţ

Viitorul Constanţa va întâlni mâine, de la ora 15.00, în deplasare, pe Ceahlăul Piatra Neamţ. Deşi va evolua pe terenul celei mai în formă formaţii din acest retur şi care conduce în clasamentul Seriei I a Ligii a II-a la fotbal, formaţia constănţeană îşi propune maximum pentru această partidă. „Acest gen de meci, împotriva echipei de pe primul loc, este unul special, pentru că mereu ne dorim să ne confruntăm cu cei mai buni. Poate va surprinde, dar noi vom merge să câştigăm. Rămâne să fim foarte concentraţi pe timpul întregului meci şi să ne putem îndeplini ce ne propunem. Cu siguranţă nu vom merge la meci cu gândul că suntem deja învinşi. Sunt conştient că ne aşteaptă o partidă foarte grea, dar am încredere în jucători şi sunt convins că şi ei abia aşteaptă o astfel de partidă. Este o diferenţă mare de maturitate şi experienţă între cele două formaţii, dar şi jucătorii noştri au început să devină mai experimentaţi. Mai avem momente în care ne dispare concentrarea şi trebuie să eliminăm cât mai mult din fluctuaţiile pe care le avem“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai Viitorului, Vasile Păcuraru, se aşteaptă ca Ceahlăul să evolueze mai relaxat: „Şi în tur am făcut un meci foarte bun împotriva lor şi le-am pus multe probleme. Vrem să punem în practică tot ceea ce facem la antrenament. Poate că vor juca şi puţin mai relaxaţi, pentru că sunt aproape promovaţi. Dacă vom evolua cu mult curaj, încredere, atunci putem să ne întoarcem cu cele trei puncte“. Cel mai în formă atacant al Viitorului din acest retur, Ştefan Sandu, consideră că forma bună se datorează adaptării la noile cerinţe. „Am făcut mai greu pasul de la juniori la seniori şi de aceea am avut o perioadă de stagnare. Încet-încet m-am acomodat şi vreau să dovedesc în continuare să sunt un jucător bun. În privinţa meciului de la Piatra Neamţ ar fi bun şi un punct, dar vom juca la victorie“, spune Sandu. Există şi câteva probleme de lot înaintea meciului de la Piatra Neamţ. Ninu este suspendat, Pantelie are o contractură musculară, iar Cristocea nu a efectuat ultimele antrenamente din cauza unei răceli. În plus, Banoti, Hertu şi Evdochim sunt în continuare accidentaţi şi nu pot evolua joi.