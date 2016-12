Viitorul, totul pentru victorie

Întâlnirea de sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, aduce faţă în faţă două echipe fără gustul victoriei în acest retur. Dacă Viitorul Constanţa (locul 4, 26 de puncte) a remizat în cele două confruntări de până acum, FC Botoşani (locul 5, 25p) este de nerecunoscut în acest an, fiind învinsă fără drept de apel de FC Farul şi FC Snagov. Mai mult, oaspeţii vor veni la Ovidiu fără trei jucători din primul “11“, Patache, Acsinte şi Matei fiind suspendaţi în urma cartonaşelor roşii primite. Ameninţaţi de posibilele sancţiuni anunţate de preşedintele executiv Cornel Şfaiţer, oaspeţii vor încerca să-şi mai spele din păcate în partida de la Ovidiu. Viitorul va beneficia însă de avantajul terenului propriu, de revenirea lui Cristocea, dar şi de dorinţa tinerilor de a demonstra că pot mult mai mult decât au arătat în primele două jocuri din acest an. În plus, la Viitorul ar putea reveni şi doi dintre jucătorii accidentaţi în ultima perioadă, Călin şi Pantelie. „Deşi Botoşaniul a pierdut primele meciuri, nu putem face o comparaţie. Important este ca noi să jucăm ceea ce ştim, ceea ce putem şi atunci sunt convins că vom câştiga. Avem nevoie de mai multă agresivitate şi tupeu în joc“, este de părere antrenorul Cătălin Anghel. Echipa probabilă de start a Viitorului: C. Popa - M. Rusu, Larie, Ninu, Chirilă - Cârstocea, Benzar, Cristocea - R. Lupu, Şt. Sandu, A. Chiţu.