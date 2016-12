Viitorul, victorie cu CS Otopeni

După o perioadă în care a obţinut victorii mai ales în faţa formaţiilor din eşalonul al treilea, Viitorul Constanţa a reuşit, ieri, la Făgăraş, să învingă o altă formaţie din Liga a II-a, CS Otopeni, cu scorul de 3-2, la pauză 1-1. Pentru formaţia constănţeană au înscris A. Chiţu (min. 41), Hertu (min. 75) şi Ştefănescu (min. 89), în timp ce bucureştenii au marcat în min. 39 şi 83. „Am întâlnit o echipă bună a ligii secunde, o formaţie experimentată, cu jucători de valoare. Am jucat bine, am făcut însă şi greşeli, dovadă că am primit cele două goluri. Există însă o îmbunătăţire a jocului nostru faţă de celelalte partide, iar acest lucru nu poate decât să mă bucure. Sper ca echipa să fie pe drumul cel bun şi să fim în cea mai bună formă la startul sezonului. Am avut şi la această întâlnire probleme de efectiv, Bubuleandră şi Sin neputând fi folosiţi din cauza unor accidentări. În schimb, au revenit Pantelie, Cristocea, Chiţu şi Hertu, care au lipsit în ultima vreme tot din cauza accidentărilor“, a declarat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. Iată şi echipa trimisă în teren de tehnicianul constănţean: Popa - Ninu (67 Tudorache), I. Posteucă, Rusu, Călin (53 Evdochim) - Păcuraru (85 Ştefănescu), Larie, Banoti (73 Dimcea) - Cristocea (65 R. Lupu), Pantelie (46 Hertu), A. Chiţu (72 Sandu). Ultima partidă de verificare a Viitorului în cantonamentul de la Braşov va avea loc vineri, de la ora 11.00, la Săcele (jud. Braşov), împotriva echipei CF Brăila, nou promovată în Liga a II-a.