Viitorul, victorie la scor cu Juventus

Conform așteptărilor, Viitorul a obținut cele trei puncte în duelul cu Juventus București, la finalul partidei care a avut loc joi, pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu. Ocupanta ultimului loc în clasament nu a emis pretenții, iar Viitorul a câștigat cu scorul de 3-0, prin golurile marcate de Cristi Ganea, în min. 12, Eric, în min. 73, și Mățan, în min. 78, după un joc în care echipa constănțeană a mai ratat câteva ocazii clare de gol.

Viitorul a început ofensiv meciul și în minutul 2 am notat o dublă ocazie de gol, Chițu și Țucudean trimițând balonul în bară. Țucudean a încercat o reluare spectaculoasă în minutul 11, iar primul gol a venit în minutul 12, atunci când Cristi Ganea a fructificat pasa lui Eric. Chițu a mai irosit o ocazie în minutul 19, fiind blocat de portarul Stoian, iar Cristi Ganea a trimis mingea de puțin pe lângă poartă în minutul 38. Tot Cristi Ganea a amenințat poarta adversă în minutul 69, iar în minutul 73 i-a centrat perfect lui Eric, iar brazilianul a marcat cu capul. Același Cristi Ganea a pasat perfect pentru Mățan, care a înscris al treilea gol al Viitorului în minutul 78, la prima atingere a balonului, stabilind rezultatul final al întâlnirii.

Au evoluat următoarele formații - FC Viitorul (manager tehnic Gheorghe Hagi): Rîmniceanu - A. Ciobanu (39 Mladen), Țîru (cpt.), Horj, De Nooijer - Cicâldău, T. Băluță, Cr. Ganea - Eric - A. Chițu (77 Mățan), Țucudean (79 D. Dumitrescu); Juventus (antrenor Marin Barbu): Stoian - Călințaru, Morariu, Wallace, Ștefan - Sesar (46 C. Petre), V. Bărbulescu (cpt.) - Beța, Băjenaru (77 C. Țîru), Stoenac (46 Al. Zaharia) - Măzărache. Cartonașe galbene: Țucudean, Mladen, Horj / V. Bărbulescu. Meciul a fost arbitrat la centru de Iulian Călin.

Clasament: 1. CFR 25p (golaveraj: 19-6), 2. Craiova 22p (17-9), 3-4. FCSB şi Astra 21p (16-7), 5. Botoșani 20p (19-13), 6. Timișoara 17p (11-11), 7. Dinamo 16p (15-10), 8. FC VIITORUL 14p (10-10), 9. Voluntari 14p (13-14), 10. Iași 14p (11-14), 11. Sepsi 10p (9-18), 12. Chiajna 5p (7-13), 13. Mediaș 4p (5-22), 14. Juventus 3p (6-20).

Joi seară mai sunt programate două partide din etapa a 11-a - ora 18.30: Gaz Metan Mediaș - Astra Giurgiu, ora 21.00: CFR Cluj - FCSB. Întâlnirile sunt transmise în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1, Look TV şi Look Plus.

