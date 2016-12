Viitorul, victorie meritată la Tulcea

FC Viitorul Constanţa a trecut, sâmbătă, la Tulcea, un prim examen al maturităţii, învingând cu 1-0 (1-0) pe Delta, una dintre cele mai bune formaţii ale Seriei 1. Oaspeţii au deschis repede scorul, prin V. Rusu, atacantul constănţenilor preluând în marginea careului mic şi şutând apoi cu şpiţul la încheietura barelor. Gazdele au replicat rapid, însă după câteva intervenţii bune ale lui Costea, Viitorul a echilibrat repede partida şi şi-a creat numeroase oportunităţi de a majora diferenţa. Experienţa lui Onicaş şi a lui Cristocea, probabil cel mai bun servant al Seriei 1, au fost principalele atuuri ale constănţenilor la centrul terenului. S-a încheiat 1-0 pentru Viitorul, formaţia constănţeană consolidându-şi poziţia de lider după patru etape. „O partidă foarte grea, împotriva unei formaţii cu un antrenor foarte bun şi cu jucători de valoare. Am reuşit să ne impunem jocul şi am luat meritat cele trei puncte. Diferenţa s-a făcut la mijlocul terenului şi am dovedit că, atunci când suntem uniţi şi fiecare joacă ce trebuie, putem să ne atingem scopul. Echipa este cea care trebuie evidenţiată“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. Pentru Viitorul au evoluat: Costea - Ninu, Larie, Bejan, Turcu - Lazăr, Onicaş, Cristocea (70 Simion) - Albu (83 Călinţaru), V. Rusu, A. Chiţu (54 Benzar).