Viitorul vrea al treilea succes pe teren propriu

Viitorul Constanţa vrea să-şi ia la revedere de la propriii suporteri cu o victorie în acest an, însă pentru acest lucru jucătorii pregătiţi de Cătălin Anghel vor trebui să se întrebuinţeze serios. Adversara de sâmbătă, de la Ovidiu, începând cu ora 11.00, este Delta Tulcea, una dintre echipele puternice ale ligii secunde şi care în ultimii ani a reuşit mereu să pună probleme oricărei formaţii. Fără victorie pe teren propriu din etapa a 8-a (n.r: 2-1 cu CF Brăila), Viitorul speră să întrerupă această serie negativă, un succes consolidându-i poziţia a 4-a în clasament. „Va fi un meci greu, pentru că în astfel de derby-uri apar mereu şi multe ambiţii. Un succes ne-ar îndepărta puţin şi de restul plutonului. Mă simt bine pe acest post de fundaş central. De altfel aceasta este şi poziţia care îmi convine cel mai mult, nu cea de fundaş dreapta“, a declarat Ducu Ninu. Unul dintre cei mai constanţi jucători din ultima perioadă, mijlocaşul Romario Benzar, consideră că nu se gândeşte la responsabilitatea postului din echipă şi vrea doar să îşi facă cât mai bine datoria. „M-au ajutat şi jucătorii cu experienţă din echipă, Ninu, Larie, Cristocea şi am reuşit să mă integrez. Fiecare jucător trebuie să ofere cât mai mult pe postul pe care joacă, nimic mai mult. Cu Tulcea va fi greu, dar avem încredere că putem câştiga“, ne-a spus Romario, care la 18 ani şi-a câştigat deja locul de titular. „Sunt sigur că vom câştiga. Trebuie să spargem din nou gheaţa acasă şi să încheiem evoluţiile de pe teren propriu cu un succes. Cred că cei mai periculoşi dintre adversari vor fi atacanţii, dar mi-am propus să închei meciul fără gol primit“, a afirmat şi portarul Cătălin Popa. Pentru acest meci antrenorul Cătălin Anghel nu îi va putea folosi pe A. Chiţu şi Călin, ambii accidentaţi. Echipa probabilă a Viitorului: C. Popa - M. Rusu, Nanu, Larie, Evdochim - Cârstocea, Benzar, Cristocea - Sin, Hertu, R. Lupu.