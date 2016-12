Viitorul vrea punctaj maxim până la finalul turului

Aflată pe prima poziţie a clasamentului după primele 12 etape, Viitorul Constanţa îşi doreşte ca în ultimele trei etape ale turului să acumuleze maximum de puncte. O misiune grea dacă ţinem cont de adversarii pe care constănţenii îi vor întâlni, FC Botoşani, Victoria Brăneşti şi Săgeata Năvodari, dar nu nu imposibilă. „Vor fi trei meciuri în care va trebui să strângem foarte bine rândurile şi să le tratăm cu maximă seriozitate, ca şi cele de până acum. Ideal ar fi să obţinem nouă puncte din aceste jocuri. Obiectivul nostru este de a câştiga toate meciurile. Pâinea se mănâncă însă felii, iar prima partidă, de la Botoşani, este cea mai importantă“, a declarat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. Deşi diferenţa dintre Viitorul şi FC Botoşani este de 12 puncte, tehnicianul Viitorului se aşteaptă la un meci foarte disputat. „Nu există meciuri uşoare, indiferent de poziţia din clasament a echipelor. În plus, împotriva liderului fiecare formaţie se motivează în plus. Pentru noi este un meci crucial prin prisma obiectivului pe care ni l-am propus de a rămâne pe prima poziţie. Întâlnim o echipă care încearcă să joace un fotbal bun, au schimbat şi antrenorul. Costel Orac ne cunoaşte bine şi are la dispoziţie jucători cu multă experienţă în Liga a II-a, care pot face diferenţa. Va câştiga cine va face mai puţine greşeli“, consideră Anghel. Invincibil în ultimele patru meciuri oficiale, portarul Mirel Bolboaşă îşi doreşte în primul rând ca echipa să aibă de câştigat după fiecare partidă. „Mai puţin contează că nu am primit niciun gol, cel mai important este că echipa a câştigat, lucru pe care mi-l doresc cel mai mult şi de acum încolo. Ca portar ai o mare responsabilitate, mai ales când eşti la o echipă cu un obiectiv important“, a precizat portarul care a evoluat în stagiunea precedentă la FC Argeş.