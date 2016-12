Viitorul vrea punct(e) la Galaţi

Tânăra formaţie constănţeană a prins gustul primului eşalon al fotbalului românesc şi abordează cu optimism fiecare confruntare. Chiar şi atunci când are în faţă campionii României din urmă cu doar două sezoane. Constănţenii sunt încrezători înaintea jocului cu Oţelul, mai ales că sunt şi obişnuiţi cu atmosfera de la Galaţi, după ce au disputat acolo primele trei partide considerate “acasă“. „Un teren bun la Galaţi, ne ajută mult, dar totul este legat de cum te exprimi în teren. Dacă vrei punct sau puncte trebuie să şi marchezi, doar atunci poţi spera la un rezultat pozitiv. Niciodată nu am plecat cu ideea de a face un egal, mereu abordăm partidele la victorie şi sperăm să alegem cea mai bună formaţie şi cea mai bună tactică. Întâlnim o echipă cu foarte mare experienţă, un nucleu de şapte-opt jucători care joacă de ceva timp împreună. Chiar dacă au fost nişte probleme la ei, sunt redutabili pe teren propriu“, consideră antrenorul Cătălin Anghel. Cu evoluţii în creştere în primele şapte etape, Mihai Onicaş a mărturisit că echipa a trecut încă de la meciul cu Chiajna peste tracul debutului şi că următoarele jocuri au adus treptat şi o maturitate în joc. „Am început să prindem încredere, iar în continuare avem de câştigat atât individual cât şi ca echipă. Un meci în care ambele formaţii îşi doresc foarte mult să câştige. Nu vom merge să ne apărăm, vom juca la victorie şi acest lucru cred că va face diferenţa. Este ca şi cum am juca acasă la Galaţi, ştim terenul şi este un plus că suntem obişnuiţi cu acel teren. Oţelul nu mai este echipa de acum doi ani şi dorinţa noastră de afirmare îi poate surprinde“, a spus Onicaş. Aportul lui Nicolae Dică s-a cunoscut la fiecare joc al său în tricoul Viitorului, fostul star din Ghencea reuşind deja două goluri în doar trei partide în acest sezon. Având deja experienţa mai multor partide împotriva oţelarilor, „Dicanio” cunoaşte cel mai bine forţa acestora pe teren propriu. „Cu Oţelul va fi mai dificil, antrenorul lor ne cunoaşte foarte bine şi în plus rezultatele lor din ultima perioadă nu le permit să mai piardă puncte. Sunt foarte buni pe teren propriu, rar pierd acasă şi când o fac se întâmplă doar cu echipele de pe primele locuri. Vor încerca să marcheze cât mai repede, dar sperăm să le facem faţă cât mai bine“, îşi doreşte Dică. Partida Oţelul Galaţi - FC Viitorul Constanţa va avea loc sâmbătă, de la ora 19.00, în direct la Digisport 1.