Viitorul vrea să rămână invincibilă pe teren propriu

Meci deschis oricărui rezultat sâmbătă, la Ovidiu, unde, de la ora 11.00, în etapa a 17-a a ligii secunde la fotbal, Viitorul va întâlni pe Astra II Giurgiu. Numeroasele probleme de efectiv din tabăra gazdelor, care nu vor putea miza pe Evdochim, Banoti, Hertu, Cristocea, iar Pantelie şi Călin sunt incerţi, fac ca meciul cu Astra II să devină unul extrem de dificil. Fără gol primit în ultimele patru partide, Viitorul speră să prelungească cât mai mult această serie pozitivă şi să obţină toate cele trei puncte la finalul întâlnirii de sâmbătă. „Sunt probleme de efectiv, dar tocmai de aceea avem un lot numeros şi atâţia tineri talentaţi la Academie. Cine intră trebuie să-şi facă datoria. Nu ne gândim decât la victorie“, a mărturisit antrenorul Cătălin Anghel. De partea cealaltă, tehnicianul Constantin Gache ţinteşte, de asemenea, victoria, după ce echipa sa a pierdut surprinzător în runda precedentă, pe teren propriu, cu Dinamo II Bucureşti. „Venim să câştigăm. Am primit întăriri de la prima echipă, dar nu am păstrat toţi jucătorii. Spre exemplu Valdez şi Ben Teekloh nu vor juca cu Viitorul. Cred că va fi un meci dificil pentru că Viitorul are mulţi jucători tineri, dornici de afirmare, necunoscuţi, dar care ne-ar putea surprinde din acest punct de vedere“, a declarat Gache.