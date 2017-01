Viitorul vrea să răzbune umilinţa din tur

Sâmbătă, în etapa a 22-a a din Seria I a Ligii a II-a la fotbal, FC Viitorul Constanţa va primi vizita formaţiei Dunărea Galaţi. Disputa din tur dintre cele două formaţii nu a lăsat deloc amintiri frumoase constănţenilor, echipa pregătită de Cătălin Anghel suferind cea mai categorică înfrângere din acest campionat, scor 0-4. Acel “accident“ al Viitorului se doreşte răzbunat doar printr-o victorie, indiferent la ce scor, care să menţină formaţia de pe litoral între cele mai bune cinci echipe ale Seriei I. „Din fericire am reuşit să ne mai spălăm din păcate prin succesul de la Bucureşti, cu Juventus, însă pentru a rămâne cel puţin pe locul 5 şi după această etapă avem nevoie de victorie. Meciul cu Dunărea Galaţi va fi foarte greu, chiar dacă oaspeţii nu au un parcurs bun în acest retur. Ne dorim foarte mult să câştigăm, deşi în continuare avem problerme de efectiv. Cei trei internaţionali under 19, Benzar, Cârstocea şi Gavra, vor reveni abia joi (n.r. - astăzi) de la lot şi vom vedea în ce măsură vom putea să-i recuperăm fizic. Îmi este frică de acest meci, dar ştiu că jucătorii sunt montaţi şi am speranţe că vor reuşi un joc bun. Este foarte important să câştigăm toate meciurile de acasă pentru a rămâne între cele mai bune echipe ale Seriei“, a declarat preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Cei trei internaţionali under 19 ai Viitorului au jucat, ieri, la Timişoara, în partida amicală România - Serbia, pierdută de tricolori cu 1-3. Cârstocea şi Benzar au fost titulari, iar Gavra a intrat pe parcurs. Partida FC Viitorul Constanţa - Dunărea Galaţi va fi arbitrată de Bogdan Hanceariuc (Iaşi), ajutat de Ionuţ Babadag (Alexandria - Teleorman) şi Cătălin Teodor (Brăila).