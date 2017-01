Viitorul vrea să reia şirul victoriilor

Fără victorie în ultimele patru meciuri oficiale, în care a înregistrat două rezultate de egalitate (2-2 la Botoşani şi 2-2 cu Ceahlăul) şi două înfrângeri (1-2 la Otopeni şi 2-3 la Tg. Jiu, în Cupa României), Viitorul Constanţa speră să depăşească această perioadă mai grea şi să obţină o nouă victorie pe teren propriu. Sâmbătă, de la ora 11.00, la Ovidiu, Viitorul (locul 7, cu 8 puncte) primeşte vizita celor de la Juventus Bucureşti (locul 12, 4p). O întâlnire care pare a avea o favorită certă, însă gazdele au câteva probleme de efectiv ce ar putea conta în economia jocului. „Nu va fi un meci uşor pentru că Juventus are mare foame de puncte şi va veni să-şi vândă scump pielea. Sperăm însă să facem o partidă bună, să obţinem trei puncte importante şi să îi mulţumim şi pe spectatori prin jocul nostru. Avem din păcate câteva probleme de lot. Benzar şi Cârstocea au revenit joi de la o acţiune a lotului naţional under 19, în timp ce Vlas şi Ninu sunt accidentaţi şi vor lipsi la acest meci. Sunt pierderi importante, dar avem un lot numeros“, a precizat preşedintele clubului constănţean, Paul Peniu. Echipa probabilă: C. Popa - Păcuraru, I. Posteucă, Ignat, Călin - R. Lupu, Larie, Banoti - Cristocea, Pantelie, Chiţu.