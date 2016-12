Viitorul vrea să schimbe cursul Săgeţii

Statistica primelor 14 etape spune că Săgeata Năvodari evoluează mai bine în deplasare, unde de altfel a şi câştigat 13 dintre cele 25 puncte, în timp ce situaţia liderului Viitorul Constanţa este total opusă, Cristocea şi compania obţinând pe teren străin doar şapte dintre cele 29 de puncte! Sâmbătă, de la ora 11.00, la Năvodari, cele două echipe vor disputa derby-ul acestei etape, cu multe implicaţii asupra desfăşurării ulterioare a campionatului, mai ales dacă Viitorul ar obţine o victorie prin care s-ar distanţa la şapte puncte de locul trei.

„Vom întâlni un adversar care are în componenţă mulţi jucători care merită o atenţie specială, Zaharia, Chiţu, Vezan sau Florin Popa fiind câţiva dintre ei. Jucătorii se cunosc în general între ei şi vor să demonstreze că au calităţi. Săgeata are de partea ei maturitatea şi experienţa, iar noi elanul tinereţii, care însă compensează de multe ori aceste lucruri. Un meci pe care dorim foarte mult să-l câştigăm pentru că ne-am distanţa în clasament şi am avea un bagaj serios în lupta pentru promovare. Cred că presiunea va fi mai mare pe gazde“, este de părere preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu. Derby-ul judeţean va opune faţă în faţă şi echipele cu cel mai bun atac din această serie, Săgeata fiind prima la acest capitol cu 26 de reuşite, în timp ce Viitorul ocupă locul secund, cu 22 de goluri. „Un meci în deplasare foarte greu, împotriva unei formaţii foarte bune, ambiţioase şi cu o dorinţă mare de a ne învinge. Sunt acolo oameni care au investit mult în fotbal pentru plăcerea lor de a-şi crea o echipă de care să fie mîndri, iar astfel de oameni merită tot respectul. Va fi o partidă de care pe care, între două formaţii de valoare apropiată şi cu acelaşi obiectiv. Nu ne este teamă de nimic şi consider că echipa a ajuns la un nivel în care creşte pe zi ce trece. Este adevărat că în deplasare am avut un comportament mai timid şi sperăm ca sâmbătă să arătăm ca o echipă cu pretenţii de promovare. Stăm mai bine moral după ultimele partide şi momentan avem o poziţie relaxantă, dar şi pentru noi va fi foarte presant, astfel că vom trata meciul ca pe unul deosebit, din categoria celor cu Tulcea, Farul sau Mangalia. Ne bazăm mult pe ce avem, pe ce vine din urmă, pe ce creştem. Ne bucurăm că şi cei mici reuşesc să impresioneze prin nonşalanţă când se apelează la ei“, a mai spus Peniu.