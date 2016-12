Viitorul vrea să-şi păstreze fotoliul de lider

Seria pozitivă din ultima perioadă, în care a obţinut trei victorii în tot atâtea partide, a propulsat formaţia Viitorul Constanţa pe prima treaptă a Seriei 1 din Liga a II-a la fotbal. O poziţie de care Cristocea şi compania nu vor să se mai despartă până la finalul sezonului. Un pas mic, dar foarte important poate fi realizat sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, cu Astra II Giurgiu, echipă care a demonstrat că poate pune probleme oricui. În plus, giurgiuvenii au anunţat că vor primi întăriri şi de la prima formaţie, sub comanda lui Imilian Şerbănică fiind prezenţi Gavrilaş, Nogo, Oprsal, Budescu şi Lukacs. „Avem nevoie de un bloc funcţional foarte bun pentru a nu primi gol. Astra are jucători care pot face diferenţa. Trebuie să fim atenţi. Avem nevoie de victorie şi dacă ne vor ajuta şi celelalte rezultate, atunci ne-am putea distanţa în clasament, însă cel mai important este să ne vedem de jocul nostru. Până la finalul turului vrem să obţinem maximum de puncte“, a declarat antrenorul Viitorului, Cătălin Anghel. „Doar de noi va depinde să rămânem pe primul loc în clasament, iar la finalul turului să avem şi un avans de puncte faţă de celelalte urmăritoare“, a mărturisit şi mijlocaşul Mihai Onicaş. Echipa probabilă de start a Viitorului: Bolboaşă - Ninu, Larie, Păcuraru, L. Turcu - Lazăr, Onicaş, Cristocea - Albu, V. Rusu, A. Chiţu.