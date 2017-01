Viitorul vrea să-şi recupereze punctele pierdute cu Otopeni

După două eşecuri consecutive, 0-1 la Piatra Neamţ, cu Ceahlăul, şi 1-2 la Ovidiu, cu CS Otopeni, FC Viitorul Constanţa îşi doreşte să întrerupă această serie negativă. Sâmbătă, de la ora 11.00, la Bucureşti, în meciul cu Juventus, formaţia pregătită de Cătălin Anghel are ca obiectiv doar cele trei puncte, foarte importante în lupta pentru locul 4. „Vrem să demonstrăm că jocul din etapa precedentă, cu CS Otopeni, a fost un accident şi vrem să recuperăm cele trei puncte. Pentru acest lucru nu este suficient să ne prezentăm la teren. Avem nevoie de o altă atitudine. Trebuie să ne gândim că putem bate orice echipă. Suntem o formaţie puternică, pentru că am demonstrat în repetate rânduri în acest sezon că putem reveni după ce am fost conduşi. Riscăm mult pentru a juca fotbalul pe care ni-l dorim pentru că ne deschidem foarte mult, însă acesta este conceptul nostru şi nu ni-l vom schimba. Avem soluţii să evităm astfel de probleme, dar trebuie să fim mult mai concentraţi. După o înfrângere este greu să ne refacem, atât psihic, cât şi fizic. Cele trei puncte sunt obligatorii pentru a ne menţine în obiectiv. Jocul poate fi uşor doar dacă vom reuşi noi să ni-l facem uşor“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, ieri, la Hotelul “Iaki“. „Este normal ca lumea să aştepte mai mult de la mine având în vedere că sunt cel mai experimentat jucător din cadrul lotului şi reprezint un exemplu pentru cei tineri. Eu încerc să dau totul pentru a juca bine, însă mai am şi eu zile mai proaste. Resimţim lipsa lui Banoti, Pantelie şi Hertu, pentru că erau jucători importanţi în angrenajul echipei“, a spus Cristocea, cel mai experimentat jucător al constănţenilor. „Venim după două înfrângeri consecutive şi ne-am analizat greşelile. Dacă te gândeşti foarte mult la înfrângeri rişti să rămâi acolo. Am şters ceea ce a fost şi ne gândim acum doar la meciul cu Juventus. Vom juca la victorie, aşa cum o facem de fiecare dată, şi sper să luăm toate cele trei puncte. Avem nevoie de victorie pentru a ne menţine în partea superioară a clasamentului, acolo unde ne-am propus“, a afirmat şi fundaşul Marius Rusu. Viitorul nu va putea conta din nou în meciul de sâmbătă pe Banoti, Hertu, Evdochim şi Pantelie, în timp ce în privinţa lui Chiţu şi Ştefan Sandu se fac eforturi pentru a putea fi recuperaţi.