Viitorul vrea toate punctele cu Farul

După două victorii în noul sezon, în campionat şi în Cupa României, FC Viitorul Constanţa are un moral perfect înaintea primului derby judeţean, cu FC Farul, programat vineri, de la ora 19.30, pe stadionul Farul, în etapa a 2-a a Ligii a II-a. Totuşi, tehnicianul Cătălin Anghel avertizează că jucătorii trebuie să rămână cu picioarele pe pământ, să uite de cele două succese şi să se concentreze doar pentru întâlnirea cu “rechinii“ lui Marian Pană.

„Luăm fiecare meci pe felii şi ne dorim să obţinem cele trei puncte de fiecare dată. Nu mă interesează rezultatul, ci doar victoria. Ne aşteaptă o partidă grea, jucăm împotriva unei formaţii cu tradiţie, o respectăm, dar în acelaşi timp vrem să o învingem. Un meci nu seamănă niciodată cu altul, nu contează ce a fost acum un an sau ce au făcut echipele în etapa trecută. Va fi o partidă a orgoliilor, aşa cum vor fi şi cu celelalte echipe din judeţ. Am încredere în jucători, în puterea lor de concentrare. Sper ca la ora meciului să fim la sută la sută din capacitatea fizică şi mentală. Nu va fi nicio problemă dacă vom găsi o atmosferă ostilă“, a declarat Anghel. Fundaşul central Ionuţ Larie nu consideră că Farul este o echipă periculoasă şi îşi doreşte să o învingă. „Cu echipele constănţene vor fi alte ambiţii. Cred că avem şanse foarte mari de a învinge şi sperăm să o facem din nou. Suntem dornici de afirmare şi nu este o povară obiectivul pe care îl avem. Doar aşa putem progresa. Cred că atuul nostru este echipa. Suntem puternici în aceeaşi măsură, şi în atac, şi în apărare“, consideră Larie. La primul derby constănţean, fostul stelist Alexandru Lazăr este de părere că partida de vineri va fi una la fel de importantă ca oricare alta care va urma. „Pentru a ne atinge obiectivul trebuie să abordăm şi să câştigăm fiecare meci. Este singura cale pentru a ne îndeplini obiectivul. Viitorul are mulţi jucători noi în acest an, unii cu multă experienţă, dar important este că am găsit un colectiv care ne-a ajutat să ne integrăm foarte bine“, a precizat şi Lazăr în cadrul unei conferinţe de presă care a avut loc, ieri, la Hotelul “Iaki“ din Mamaia.