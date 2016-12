Viitorul vrea toate punctele în Ghencea

După ce la ultima deplasare în Bucureşti a obţinut toate cele trei puncte din confruntarea cu Dinamo II, Viitorul speră să repete isprava şi duminică, de la ora 12.00, împotriva echipei secunde a clubului Steaua. Este de altfel singura variantă pentru ca formaţia pregătită de Cătălin Anghel să-şi păstreze cel puţin acelaşi loc 5 şi după această etapă. Un duel al tinereţii, în care tânăra echipă a Viitorului va întâlni o formaţie alcătuită din jucători dornici de afirmare, pentru a intra, pe viitor, în planurile lui Marius Lăcătuş. „Nici un meci nu seamănă cu altul şi nu cred că aş putea compara meciul cu Dinamo II cu cel cu Steaua II. Obiectivul însă acelaşi ca şi atunci: obţinerea celor trei puncte care să ne asigure locul 5 în clasament. Am mare încredere că toţi cei care vor intra duminică, vor fi pregătiţi din toate punctele de vedere şi vor lupta din primul şi până în ultimul minut. Va fi un meci interesant, între două şcoli de fotbal. Una cu tradiţie şi alta nou formată“, a declarat antrenorul Cătălin Anghel. „Un meci greu, dar sperăm la cele trei puncte. Vom merge doar la victorie. Nu ne gândim la egal pentru că aşa am abordat mereu toate meciurile. Îi cunosc pe mulţi dintre jucătorii Stelei de pe vremea când eu eram la juniorii lui Dinamo şi ne întâlneam în meciurile directe. Va fi o partidă dificilă. Îmi doresc să înscriu, dar cel mai important este să câştige echipa. Mai puţin contează cine marchează“, a declarat şi atacantul Nicolae Hertu. Viitorul se confruntă cu mai multe probleme de efectiv, Posteucă, Vlas, Chiţu şi Călin acuzând unele probleme medicale şi având şanse mici de a fi păstraţi în lot. Echipa probabilă a Viitorului: C. Popa - Ninu, M. Rusu, Larie, Renţea - Cârstocea, Benzar, Cristocea - Sin, Hertu, R. Lupu.