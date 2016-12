Viitorul vrea toate punctele la Otopeni

În etapa a 5-a a Ligii a II-a, Viitorul Constanţa va întâlni sâmbătă, în deplasare, de la ora 11.00, pe CS Otopeni, o formaţie care are în componenţă mulţi jucători care au jucat în primul eşalon, precum Marian Vătavu, Laurenţiu Ivan sau Lucian Pîrvu. Începutul sezonului este însă departe de aşteptările conducerii, formaţia pregătită de Tudorel Dumitru fiind doar pe locul 6, la două puncte în spatele celor de la... Viitorul. Ambele echipe vin după ce au fost eliminate din 16-imile de finală ale Cupei României, astfel că vor încerca să depăşească momentul mai puţin fericit printr-un rezultat pozitiv. După ce în precedentele deplasări din campionat a obţinut patru puncte din şase posibile, Viitorul are toate motivele să se gândească că poate obţine maximum de puncte în această partidă. „Indiferent de adversar, întotdeauna vom aborda la victorie fiecare partidă. Venim după o deplasare foarte lungă, Constanţa - Tg. Jiu - Bucureşti, iar foarte important a fost să recuperăm fizic jucătorii. La Tg. Jiu am greşit copilăreşte la fazele fixe, însă sper să fi învăţat din greşeli şi la Otopeni să nu se mai repete acest lucru. Sperăm să învingem, pentru a rămâne pe o poziţie fruntaşă în clasament, astfel încât să abordăm cu încredere celelalte meciuri“, a spus antrenorul Cătălin Anghel. Echipa probabilă de start a Viitorului: Vlas - Ninu, I. Posteucă, Ignat, Călin - Cârstocea, Larie, Păcuraru - Cristocea, Pantelie, Chiţu.