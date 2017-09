Viitorul vrea un stadion plin la meciul cu Salzburg

Pentru FC Viitorul, campioana României la fotbal, duelul de joi seară, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), de pe terenul „Central” al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” de la Ovidiu, din manşa tur a play-off-ului UEFA Europa League, cu FC Red Bull Salzburg, campioana Austriei, reprezintă o partidă care poate aduce un prim avantaj jucătorilor pregătiţi de Gheorghe Hagi.

După ce a fost eliminată în turul al treilea preliminar din UEFA Champions League, echipa constănţeană îşi doreşte să obţină un rezultat favorabil în lupta pentru calificarea în grupele UEFA Europa League.

„Un meci internaţional. O dublă importantă. Avem în comun anumite lucruri, două echipe campioane, tinere, care investesc în tineri, care joacă un fotbal ofensiv, lăsând la o parte partea noastră ultima, în care am uitat să mai marcăm. Două echipe cu spirit ofensiv, agresive, care totdeauna încearcă să câştige. Aceste lucruri mă fac să cred că o să iasă o dublă importantă, frumoasă, un meci frumos şi sperăm ca noi să ieşim câştigători. Am încredere în echipă, am avut această pauză după luna pe care am petrecut-o jucând din trei în trei zile, am avut două zile şi jumătate pauză, ne antrenăm de trei zile, se pare că lucrurile sunt bune. I-am văzut cu entuziasm, motivaţi, abia aşteaptă să jucăm meciul şi sperăm să facem un meci foarte bun, un rezultat pozitiv acasă. Adversarul are o istorie mult mai mare decât noi, bani mai mulţi, puternici, cu experienţă, dar sperăm să fim mai buni decât ei. Vor fi două meciuri extreme de frumoase. Sperăm să ne ridicăm la înălţimea meciului, cu mentalitate bună, cu încredere şi cu curaj. Nu avem nimic de pierdut, din contră, să jucăm cu toată încrederea, cu curaj şi cu fotbalul pe care îl ştim”, a spus managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, care speră ca elevii săi să regăsească drumul spre gol: „Important e să jucăm, să marcăm goluri, cu spiritul de a câştiga meciul. Important este să câştigăm. Mintea mea şi a jucătorilor este la meciul de mâine, să facem un meci bun, avem multe în comun cu adversarul, dar ei au mai multă experienţă. Vor fi un ritm şi o intensitate foarte mare. Vor fi două meciuri spectaculoase. Trebuie să nu facem greşeli, să stăm bine, să facem fotbalul pe care îl ştim. O să încercăm să îi punem în dificultate. Sper să fiu inspirat. Jocul fără minge trebuie să fie foarte bun din partea fiecărui jucător. Voi decide cine va juca”.

Jucătorii Viitorului îşi doresc să fie susţinuţi din tribune de un număr mare de spectatori, aşa cum s-a întâmplat şi în partida cu APOEL Nicosia, de pe teren propriu.

„Lumea care va veni la stadion se va bucura de un fotbal bun, cred eu. O să iasă două meciuri foarte frumoase. Pentru mine, publicul este întotdeauna un suport, care te poate împinge de la spate. Am face iar un lucru nemaipomenit. Orice performanţă mare ar fi incredibilă pentru noi. Eu cred că avem şansa noastră egală cu a lor. Vom vedea dacă va fi aşa şi pe teren”, a mai declarat Gheorghe Hagi.

Autocarul rezervat suporterilor care nu au mijloc de transport personal va pleca joi, 17 august, la ora 20.00, de la Palatul Copiilor din Constanţa, și nu de la ora 20.30 cum se anunțase inițial. Revenirea suporterilor la Constanţa va fi asigurată imediat după încheierea partidei.

