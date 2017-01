Viiturile au lovit vestul României

Furia apelor nu contenește să facă noi pagube. Și în cursul zilei de ieri, viiturile au măturat localități întregi, lăsând în urmă pagube a căror valoare este greu de evaluat. Situația este cu atât mai gravă cu cât evenimentele din ultimele ore indică faptul că dezastrul „migrează” spre vestul țării, mai exact în zona Banatului. De altfel, județele Mehedinți, Caraș-Severin și Dolj au fost sub avertizare de cod portocaliu de ploi până azi-dimineață, la ora 3.00. Alte cinci județe - Timiș, Hunedoara, Olt, Gorj și Vâlcea - sunt sub cod galben de ploi până astăzi, la ora 10.00. Hidrologii, la rândul lor, atenționează că pericolul de inundații este iminent. Ei au emis mai multe avertizări hidrologice de cod galben, portocaliu și roșu, pe principalele bazine hidrografice din sudul și vestul țării. De altfel, județele Caraş-Severin, Timiş, Gorj, Mehedinţi, Dolj și Vâlcea se află sub cod roșu de inundații până azi, la ora 21.00. Chiar dacă, în multe cazuri, autoritățile au făcut față cu greu, au fost și situații în care numai intervenția specialiștilor a prevenit dezastrul. Pe de altă parte, cel mai negru scenariu, în ceea ce privește bilanțul victimelor, s-a adeverit. Doi vâlceni, din comunele Stoenești și Stroești, au fost găsiți morți, după câteva zile de căutări.

VIITURILE SE MUTĂ ÎN VEST În ultimele ore, iadul apelor s-a mutat în județul Caraș-Severin, unde cel puțin șapte localități au fost inundate. În plus, atât traficul rutier, cât și cel feroviar au fost blocate pe unele segmente, din cauza drumurilor și liniilor ferate inundate. Cele mai afectate localități sunt comunele Secăşeni şi Tigvaniul Mic, unde pompierii militari au intervenit pentru a scoate apa din mai multe case. Conform Administrației Naționale „Apele Române” (ANAR), râul Cernovăț din Caraș-Severin a depășit cota de pericol cu aproape 1,5 metri. În județul vecin, Hunedoara, un tronson al drumului național 7A a fost închis din cauza ploilor torențiale. Nici județul Timiș nu a scăpat de ploi. O sută de case din orașul Gătaia au fost evacuate, cel puțin patru dintre ele fiind inundate. Totodată, un drum județean a fost inundat, circulația în zonă fiind blocată. Și circulația feroviară a avut de suferit, după ce o linie ferată privată a fost cuprinsă de ape. În județul Giurgiu, au fost inundate peste 50 de curți și sute de hectare de pășuni și culturi agricole. Circulația a fost pusă în dificultate din cauza unui drum județean inundat. În ceea ce privește județele afectate în ultimele zile, dezastrul încă nu s-a sfârșit. Conform unui bilanț actualizat ieri, cea mai afectată localitate din Vâlcea este comuna Vaideeni. Acolo, viiturile nimicitoare au distrus complet 54 de case și au avariat alte câteva zeci. Peste 200 de persoane încă sunt cazate în adăposturile improvizate la căminul cultural. În plus, mii de hectare de culturi agricole au fost compromise total, iar alunecările de teren au blocat circulația. Din păcate, doi bărbați dispăruți au fost găsiți morți, după mai multe zile de căutări. În Teleorman, nu mai puțin de 13 localități au fost inundate, iar apa a intrat în 42 de case și câteva sute de grădini și anexe gospodărești. Autoritățile au dispus evacuarea oamenilor care locuiesc în zona digurilor. Și aici au fost rase de pe fața Pământului mii de hectare de culturi agricole. În județul Argeș, peste 400 de persoane au fost evacuate și se află, la această oră, în adăposturi. Cea mai afectată localitate este comuna Hârșești, unde peste 200 de sinistrați au fost nevoiți să-și părăsească locuințele. Numai în ultimele 36 de ore au fost inundate peste 20 de case, cele mai multe fiind din comuna Vedea. De altfel, directorul adjunct de la Apele Române, Ovidiu Gabor, a spus că viitura de pe râul Vedea a ajuns la o cotă maximă a ultimilor 50 - 100 de ani. Totodată, reprezentantul ANAR a spus că, în ultima vreme, mai multe râuri au atins cote la care nu au mai ajuns în cel puțin 100 de ani. Reamintim că în județul Argeș au fost înregistrate două victime, însă trupul bărbatului dispărut în dreptul localității Merișani nu a fost recuperat nici până acum.

AJUTOARE PENTRU SINISTRAȚI În asemenea situații, fiecare încearcă să ajute cu ce poate. În timp ce autoritățile intervin pentru minimizarea pagubelor, alte organizații vin în sprijinul sinistraților. Reprezentanții Arhiepiscopiei Râmnicului i-au îndemnat pe preoți să se roage pentru oprirea ploilor. Totodată, în cadrul bisericilor au fost organizate centre de colectare a ajutoarelor pentru sinistrați. Astfel de centre vor fi organizate în bisericile din toată țara, la îndemnul Patriarhiei Române. În Dâmbovița, voluntarii de la Crucea Roșie au început să distribuie apă potabilă sinistraților. Din păcate, în alte cazuri, supărarea îi face pe oameni să reacționeze nepotrivit. În localitatea gorjeană Novaci, grav afectată de inundații, localnicii au ajuns să se bată pe nisipul adus de viituri. În timp ce autoritățile vor să-l folosească pentru reparația caselor distruse, lucrările de consolidare a digurilor și pentru deszăpezirile din iarnă, oamenii vor să utilizeze nisipul pentru a-și reface casele sau chiar să-l vândă.

MĂSURI GUVERNAMENTALE Pentru că, la nivelul Guvernului, s-a considerat că dezastrul putea fi prevenit sau măcar minimizat, membrii Executivului au luat o serie de măsuri împotriva celor considerați vinovați. La puțin timp după ce premierul Victor Ponta a dispus demiterea directorului ANAR, Vasile Pintilie și-a depus, miercuri seara, demisia de onoare. În același timp, vicepremierul Liviu Dragnea a solicitat o anchetă la Apele Române, nemulțumit fiind de ritmul în care s-au consolidat sau ridicat digurile din apropierea râurilor. Pe de altă parte, Guvernul a anunțat că va aloca o sumă totală de 50 de milioane de lei pentru județele afectate de inundații. Totodată, reprezentanții ANM au anunțat că, până pe 5 august, nu va mai exista risc de ploi abundente.

CASETĂ:

Dezastru evitat

Un posibil dezastru a fost evitat în localitatea vâlceană Brezoi. Vicepremierul Liviu Dragnea a declarat că, dacă specialiștii de la Hidroelectrica și de la Apele Române n-ar fi ținut sub control barajul Brădișor, apele s-ar fi revărsat și localitatea Brezoi ar fi fost măturată de ape. Dragnea a mai spus că nu a dat informația până acum ca să nu provoace panică.

CASETĂ:

Militari detașați în zonele de risc

Ministrul Apărării Naționale, Mircea Dușa, a anunțat că 100 de militari din Craiova au fost detașați în Mehedinți pentru a interveni, în caz că va fi nevoie. „În fiecare localitate există persoane care au misiunea de a înştiinţa populaţia. Preventiv, pentru a avea forţe suplimentare în judeţ, am dispus ca de la Garnizoana Craiova să fie deplasaţi o sută de militari care vor fi cazaţi la Drobeta Turnu Severin şi vor fi la dispoziţia Comandamentului Judeţean pentru a interveni în situaţii de urgenţă. Avem pregătită şi escadrila de elicoptere de la Timişoara dacă va fi nevoie să intervenim”, a declarat Dușa.