Viktor Bout cere ajutorul Rusiei

Viktor Bout, suspectat de trafic internaţional cu arme, a cerut ajutorul Guvernului rus, pentru a fi eliberat din închisoarea thailandeză unde este încarcerat şi unde riscă să fie judecat pentru terorism şi chiar extrădat în SUA. “Cer să se ia măsuri pentru eliberarea mea, deoarece am fost reţinut şi sînt în continuare reţinut sub acuzaţii false”, a declarat Bout într-o scrisoare deschisă, citată de RIA Novosti. “Cer Guvernului rus să ia măsuri şi să întrebe Guvernul Thailandei de ce sînt în continuare în detenţie în baza unor acuzaţii inventate de SUA”, adaugă acesta. Rusia a spus că va urmări ancheta, dar nu are motive să ceară extrădarea. “Rusia va urmări ancheta efectuată de forţele de ordine thailandeze, pentru a vedea dacă acuzaţiile sînt fondate”, a declarat purtătorul de cuvînt al diplomaţiei ruse, Mihail Kaminin, citat de RIA Novosti. Subliniind că “în Rusia nu are loc nicio anchetă împotriva lui Bout”, Kaminin a adăugat că “Moscova nu are motive să ceară Thailandei extrădarea acestuia”.

Viktor Bout, rus născut în Tadjikistan, este numit “negustorul morţii”. El a fost arestat în Thailanda, luna trecută, la cîteva ore după ce venise de la Moscova şi a fost imediat acuzat că încerca să cumpere armament pentru gherila columbiană. La operaţiune a contribuit şi poliţia română de frontieră. Potrivit ONU şi Trezoreriei americane, Bout conducea o reţea de avioane de transport şi a vîndut sau intermediat vînzări de arme care au alimentat războaiele dn Afganistan, Angola, Liberia, Rwanda, Sierra Leone şi Sudan. SUA au anunţat că doresc extrădarea lui Bout. În Thailanda el este acuzat că “a încercat să achiziţioneze bunuri în scopuri teroriste”, iar la New York este acuzat de conspiraţie în vedera vînzării de armament de milioane de dolari gherilei FARC. Bout a negat ferm acuzaţiile. Poliţia thailandeză a spus că extrădarea în SUA va trebui să aştepte procesul său în Thailanda, unde legea prevede că străinii arestaţi în baza acuzaţiilor de terorism trebuie judecaţi în această ţară.